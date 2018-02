SCANDALUL LACTATELOR! Produsele care conţin grăsimi vegetale mai mult decât limita admisă de 5% şi au fost retrase din vânzare

Zece feluri de lactate conţin grăsimi vegetale mai mult decât norma admisă de 5%. La această concluzie a ajuns Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor care a prezentat rezultatele analizelor de laborator. Printre mărfurile neconforme se numără două feluri de brânză de la JLC şi unul de la SA Floreşti, dar şi untul "Crestianscoe" şi brânzica glazurată de la Incomlac. Nereguli au fost depistate şi la unele lactate importate din Ucraina şi România.



"Au fost de la zece până la 90 de adaosuri. Cifrele mai mari au fost în produsele de brânză, produs de smântână", a menţionat Natalia Valicov, inginer chimist.



Companiile vizate contestă rezultatele analizelor şi spun că vor face teste repetate în Uniunea Europeană.



"Am fost amendată ca urmare a acestor rezultate. Vom ataca, deoarece considerăm că metoda de verificare a brânzei nu este corectă", a spus Elena Belan, director JLC.



Potrivit ANSA, laboratorul din Chişinău corespunde standardelor internaţionale.



"Nicidecum rezultatele acestei metode nu pot fi puse sub suspiciuni", a declarat Ion Toma, director adjunct ANSA.



La rândul său, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Lactate crede că felul în care a fost abordată problema este exagerat.



"Noi am rămas şocaţi când am primit aşa un articol în presă, măcar că astăzi produsele noastre nu sunt mai rele. Noi avem probleme, dar trebuie toţi împreună să le rezolvăm", a precizat Carolina Linte, preşedinte Asociatia Producătorilor de Lapte.



Unii producători au trecut însă testele cu brio.



"Când a apărut informaţia în presă ne-au fost mărite vânzările la produse deoarece ştiau că totul este natural", a spus Vasile Cireş, producător de lactate din Făleşti.



Producătorii şi importatorii vor putea reveni cu produsele lor pe piaţă abia după ce vor remedia situaţia.



"Noi avem suficientă bază juridică pentru că unele produse care duc în eroare consumatorul să dispară din practica producătorilor şi importatorilor noştri", a menţionat Gheorghe Gaberi, director general ANSA.



Consumul frecvent a produselor lactate care conţin grăsimi vegetale mai mult de 5% poate afecta sănătatea oamenilor, susţine medicul pediatru Mihai Stratulat. Cei mai expuşi sunt copiii, bolnavii cronici şi vârstnicii.