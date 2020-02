Scandalul în jurul manualelor şcolare ia amploare

Scandalul din jurul manualelor şcolare retrase de pe băncile elevilor pentru că ar conţine substanţe toxice continuă. Reprezentanţii editurii care au tipărit cărţile spun că autorităţile niciodată nu le-au cerut avize sanitare pentru manualele şcolare, aşa cum a precizat Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică într-un comunicat de presă. Subiectul a fost discutat, vineri, 28 februarie, la postul de televiziune Canal 2, în cadrul emisiunii ''Tema Zilei '' .



"Până acum Agenţia Naţională Pentru Sănătate Publică nu a solicitat niciodată de la edituri un asemenea certificat. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică nu are niciun regulament în care să stipuleze care sunt normele, ce înseamnă acest procent de plumb, că este mare, că este mic, care este doza letală'', a declarat directorul general al Grupului editorial „Litera”, Anatol Vidraşcu.



Anatol Vidraşcu se arată nedumerit şi de faptul că, deocamdată, nu a primit rezultatele oficiale ale investigaţiilor realizate de ANSP, care au arătat că manualele ar conţine o cantitate prea mare de plumb. De altfel, un asemenea document nu găsim nici pe site-ul Ministerului Educaţiei. Întrebat de ce rezultatele investigaţiilor nu a fost făcute publice, ministrul Corneliu Popovici s-a contrazis în declaraţii.



"- Rezultatele sunt publicate de mult timp pe mai multe site-uri.

- Domnule Popovici, eu am consultat toate site-urile, inclusiv pe cel al ministerului Educaţiei, şi nu am găsit nimic.

- Nu, nu, nu, documentul oficial îl puteţi obţine de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică".



Ministrul Educaţiei, Corneliu Popovici, spune că manualele retrase de pe băncile elevilor ar conţine şi alte nereguli, admise de editura care le-a tipărit.



"Dacă în caietul de sarcini era indicat că manualele trebuie să aibă o copertă din carton, aceste manuale au o copertă dintr-o foaie cretată pe o parte şi pe alta. Din punct de vedere financiar aceste coperte sunt cu 30-40 procente mai ieftine decât s-a solicitat în caietul de sarcini".



Altceva spune însă preşedintele grupului editorial "Litera", Anatol Vidraşcu:



"Sunt minciuni toate. În primul rând la aceste manual s-a folosit un carton cretat de 250 de grame, în timp ce la licitaţie, în caietul de sarcini s-a cerut carton cretat pe o singură parte de 220 de grame".



Peste 70 de mii de manuale şcolare "Ştiinţa" pentru clasa a doua şi "Educaţie pentru societate" pentru clasa a X-a şi a XI-a, au fost retrase de la elevi, deoarece ar conţine o cantitate peste limită de plumb şi ar emana un miros toxic. Cel puţin asta a constat ANSP, în urma unei analize.

În replică, administraţia grupului editorial Litera a anunţat că va acţiona în judecată Ministerul Educaţiei, deoarece manualele corespund tuturor normelor de siguranţă şi calitate.