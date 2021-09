Scandalul din oraşul Codru unde o companie vrea să construiască un complex locativ în apropierea unei păduri ia amploare

Conflictul din oraşul Codru unde o companie vrea să construiască un complex locativ în apropierea unei păduri ia amploare.

Marți, reprezentanții firmei au adus acolo mai multe unităţi de tehnică și au făcut săpături pentru a verifica ce fel de blocuri pot fi ridicate pe terenul aflat în pantă. Locatarii din preajmă au chemat poliţia, dar lucrările au continuat pentru că muncitorii ar fi avut toate actele în regulă.



"Vreţi scandal, veţi avea scandal. Mie nu-mi pasă, eu am cinci complexuri locative, o să contruiesc aici mai târziu."



"Terenul este privat. Eu mă aflu pe terenul meu şi fac lucrări geodezice.", a declarat Andrei Josan, proprietarul terenului.



Oamenii reclamă că proprietarul terenului ar fi tăiat ilegal mai mulți copaci.



"- Povestiţi cum aţi fost amendat pentru că aţi tăiat 20 de copaci. - Încă nu am primit nicio amendă... - Voi aţi tăiat 20 de copaci fără a avea actele necesare. "



Locatarii din preajmă spun că luptă cu morile de vânt.



"Am fost ameninţaţi de proprietarul terenului că o să ia măsuri cu toţi oamenii care au case aici, că o să închidă total drumul şi noi nu vom mai avea drepturi. ", a declarat Viorel Malai, locuitorul oraşului Codru.



Luna trecută, consilierii locali ar fi trebuit să ia o decizie privind autorizarea lucrărilor. Aleşii s-au certat câteva ore, apoi au stabilit că proprietarul terenului şi locatarii nemulţumiţi trebuie să ajungă la un compromis.



"Eu am înţeles că ei sunt nemulţumiţi. Ok. Ce asta soluţionează? Eu le-a spus şi agentului economic, şi locatarilor să găsească un compromis. Un consilier trebuie să facă negocieri între ei? ", a declarat Alexandru Ciugureanu, preşedintele Comisiei arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltare rurală.



Compania de construcţii cere să fie schimbat planul urbanistic al terenului astfel încă să poată construi cinci blocuri cu până la 15 etaje. El promite să investească încă 10 milioane de lei într-un drum care ar urma să soluționeze problema ambuteiajelor din zonă.