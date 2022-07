Continuarea scandalului din jurul companiei ruse de pariuri „1xBet”: jurnaliștii de investigație ai comunității internaționale InformNapalm au aflat că acest operator de jocuri de noroc din țara agresoare ar putea fi un agent al FSB și al Direcției Principale de Informații din Rusia (GRU).



În același timp, scopul activității din Ucraina ar fi recrutarea agenților, colectarea și transferarea datelor personale ale ucrainenilor către „curatorii” acestora sub pretextul identificării jucătorilor platformei de pariuri. Și asta în condiții în care Legea Ucrainei privind jocurile de noroc obligă „1xBet” în mod direct să efectueze identificarea persoanei . De menționat că fiecare al zecelea site de pariuri sportive, care funcționează ilegal în Moldova, este asociat și cu compania rusă „1xBet”.

Potrivit unei noi investigații a comunității internaționale InformNapalm, compania rusă „1XBet” este mai interesată nu de bani, ci de dorința de a obține datele personale ale ucrainenilor. Pe lângă cei care doar pariază ocazional, compania are acces la o bază de date cu persoane cu probleme financiare, pe care le este foarte ușor să recruteze în calitate de agenți pe teren și să-i folosească pentru nevoile FSB și GRU.



Autorii anchetei explică că permisiunea și, mai mult, obligația de a colecta datele personale ale jucătorilor, „1xBet” a primit împreună cu licența de a opera în Ucraina.

Astfel, articolul 16 din Legea „Cu privire la reglementarea de stat a organizării și desfășurării jocurilor de noroc” impune operatorilor să „asigure identificarea jucătorului și a vizitatorului în unitatea de jocuri de noroc și identificarea jucătorului atunci când desfășoară activități pe internet”.



Iar articolul 17 indică faptul că „pentru a identifica un jucător pe internet, organizatorul jocurilor de noroc are dreptul de a solicita documente suplimentare de la jucător, în conformitate cu regulile organizatorului de jocuri de noroc, în special, propria imagine a jucătorului cu documentul necesar sau să solicite utilizarea instrumentelor de comunicare video."



Jurnaliștii din comunitatea InformNapalm menționează că Serviciul de Securitate al Ucrainei este cel care ar trebui să oprească activitățile 1XBet, deoarece legătura companiei cu agențiile de aplicare a legii din țara agresivă este evidentă. "Acest lucru se datorează faptului că este imposibil să lucrezi pe piața rusă fără legături cu organele de forță din Federația Rusă, iar loialitatea FSB trebuie răsplătită cu ceva. Astăzi, acestea sunt datele personale ale ucrainenilor", se menționează în anchetă.



Mai mult, după ce au analizat aplicațiile și site-urile „1xBet” și „1xstavka”, jurnaliștii au aflat că aceste platforme sunt identice 100%.



De menționat că în urmă cu aproximativ o lună, prima investigație InformNapalm despre activitatea „1XBet” în Ucraina a avut o rezonanță semnificativă în țara vecină și, în același timp, a interesat jurnaliștii din Polonia, Lituania și Marea Britanie. Biroul pentru Securitate Economică al Ucrainei a început să verifice operatorii de jocuri de noroc referitor la legăturile cu Federația Rusă, iar autoritatea de reglementare a pieței jocurilor de noroc, CRAIL, și-a dizolvat Consiliul de experți.



Între timp, ucrainenii s-au pronunțat deja în favoarea interzicerii în țara lor a operatorului de jocuri de noroc „1xBet”, cu sediul în Rusia, statul agresor. O petiție în acest sens, publicată pe site-ul președintelui Ucrainei, a strâns deja aproape 30.000 de semnături, cu minimul necesar de 25.000 pentru ca Volodymyr Zelensky să o accepte spre examinare.



Potrivit Forbes, 1xBet este deținut de cetățenii ruși Roman Semiohin, Sergey Karșkov și Dmitry Kazorin. Într-unul dintre interviuri, proprietarii mărcii au recunoscut că o parte din venit este investită în proiecte imobiliare și de afaceri în Rusia. De menționat că recent a apărut un videoclip în care artiștii rap sub steagul „1xBet” citeau fragmente din propaganda rusă care umilește luptătorii regimentului ucrainean Azov.