Scandalul din Grădiniţa 185. Părinţii copiilor agresaţi vor să acţioneze dădaca violentă în judecată

Dădaca agresivă, care a devenit cunoscută datorită unei înregistrări audio, trebuie acţionată în judecată. De această părere sunt părinţii copiilor care frecventează grădiniţa 185 din Capitală.

Vineri, pe reţelele de socializare a apărut o înregistrare audio. Femeia care a publicat-o spune că de când copilul său frecventează grădiniţa a observat schimbări în comportament.

În urma dezvăluirilor, dădaca şi educătoarea au scris cereri de demisie, iar ulterior a fost convocată şi o şedinţă la care au venit şi părinţii.

"Copilul meu a fost abuzat fizic şi vreau să cer concedierea în primul rând, iar în al doilea rând instanţele competente să ia măsuri în privinţa persoanei date", a spus Eugeniu Flentiev, părinte.

Una dintre mame s-a plâns că e nevoită să apeleze deseori la ajutorul neurologului şi prespune că problemele de sănătate ale copilului său au fost provocate la grădiniţă.

"Am rămas foarte şocată, fiindcă acum stau la evidenţă cu copilul la neurolog. Îi foarte stresat. Era problema că venea în fiecare zi acasă şi spunea că îl doare capul şi în fiecare dimineaţă era problema că nu vrea la grădiniţă", a povestit Ana Ciuvaiscaia, părinte.

Unii dintre părinţi spun că acum au şi explicaţii pentru vânătăile găsite pe corpurile micuţilor.

"Am observat când spălam copilul că are nişte vânătăi, mă gândeam că nu ştiu poate a căzut copilul singur şi şi-a făcut nişte vânătăi singur. Dar acum am înţeles că nu însăşi copilul îşi face vânătăi dar dădaca", a spus Eugeniu Flentiev, părinte.

"Am auzit exact un aşa caz, exact la doamna dădacă, persoana în cauză că bruschează copii, că are metodele ei de a-i calma, de a-i linişti."

Chiar dacă s-au plâns în faţa camerelor, părinţii au refuzat să fie filmaţi în timpul şedinţei cu funcţionarul venit de la Direcţia Educaţie:

"Vă mai rog încă odată, vă rog foarte mult. Trebuie să aveţi acreditare. Vă rog foarte mult. Noi avem nevoie acuma numaidecât ca să discutăm privat. Care este dispoziţia dnului primar? Eu vă rog foarte mult."

Într-un final, a urmat decizia.

"Nu vor rămâne nesancţionată nici cadrele didactice şi plus la toate doamna ajutor de educator, doamna Liuba este deja eliberată din funcţie. A scris cerere şi a plecat. Din considerentul că nu au cu cine să o înlocuiască ei îşi doresc să rămână educatoarea, fiindcă educătoarea ei consideră că nu este vinovată", a spus Galina Ropot, specialist principal Direcţia Educaţie a Capitalei.

Momentul în care educatoarea şi dădaca strigă la copii a fost înregistrat audio pe un dispozitiv ascuns, montat în haina copilului.

Cazul este cercetat şi de poliţie.

Grădiniţa 185 din sectorul Buiucani, frecventată de 400 de copii, a mai ajuns în atenţia presei acum doi ani, în urma unui scandal cu produse alterate.