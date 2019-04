Scandalul din Dereneu CONTINUĂ: Oamenii au instalat UN GARD între BISERICĂ şi CASA PREOTULUI

Scandalurile la biserica din Dreneu, raionul Călăraşi se ţin lanţ. După ce săptămâna trecută, mai mulţi săteni l-au acuzat pe preotul Florin Marin că ar fi stropit la intrarea în lăcaşul sfânt cu gaze lacrimogene, ieri au luat măsuri ca să se apere de slujitorul Domnului.

Mai exact, oamenii au instalat un gard între biserică şi casa preotului, care se află în aceeaşi ogradă. Enoriaşii susţin că acţiunea lor l-a nemulţumit pe preotul Florin Marin, care, în vinerea mare, nu a ezitat să-i ameninţe.



"El aşa s-a lăudat că nu se duce din Dereneu până nu ne ucide pe toţi. Vrea să continuie să ne mânânce inima din noi", spune o femeie.



Între timp, fiul preotului Florin Marin a încercat să scoată gardul, iar acest lucru i-a scos din sărite pe enoriaşi. Şi soţia preotului a vrut să-i oprească.



"Au venit cu materiale de construcţii şi au început să lucreze la o delimitare a unui spaţiu. Fără a avea temei juridic, fără a avea acte, fără a avea o decizie judecătorească. Eu am împins gardul şi ei mi-au împins gardul în figură, în faţă", a spus soţia preotului, Elena Marin.



Enoriaşii susţin că au avut motive întemeiate să pună gardul:



"Oamenii din sat se tem să vină la biserică pentru că câinii domnului, cetăţeanului Florin Marin muşcă enoriaşii, câinii lui personali."



"Satul a hotărât, consilierii bisericii să pună un gard. "



Preotul Florin Marin respinge acuzaţiile şi susţine că aceste acţiuni nu sunt decât nişte provocări.



"Ca nişte creştini adevăraţi nu ar face în vinerea mare să ne îngrădească dreptul de a intra în biserica noastră. Ei vor vărsare de sânge, sunt provocări foarte mari, azi a umblat bătut şi soţia, şi băiatul, şi eu am fost bătut şi împins", a comunicat preotul.



Şi cei care sunt de partea preotului Florin Marin condamnă gestul celor care au instalat gardul:



"Acum, pofitm, ne fac ei gard să nu avem acces la biserică."



La faţa locului au intervenit poliţiştii.



"Trebuie cazul dat examinat sub toate aspectele ca să fie emisă o decizie legală în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova", a afirmat Constantin Tofan, şeful secţiei Securitate Publică al IP Călăraşi.



În pofida neînţelegerilor, noul slujitor al bisericii, Alexandru Popa, spune că îngrijitorii lăcaşului se pregătesc de slujba de Înviere.



"Ce avem de tras vom trage, nu-mi pun problema, vom fi, ne vom aduna cu toţii prezenţi şi vom fi aici şi ne vom strădui să fie totul bine", a spus Alexandru Popa, preot.



Biserica din Dereneu a fost implicată în mai multe scandaluri încă din 2018, când parohul lăcaşului Marin Florin, care a slujit în sat timp de 27 de ani, a decis să treacă parohia la Mitropolia Basarabiei.

Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei au trimis în locul acestuia un alt slujitor. Din această cauză, localnicii s-au împărţit în două tabere. Mitropolia a explicat că preotul a fost înlăturat din cauza unor datorii pe care le are la câțiva oameni de afaceri şi refuză să le întoarcă.

Marin Florin a respins aceste acuzaţii. El însă nu a plecat din sat şi continuă să slujească într-o anexă a bisericii.