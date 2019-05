Scandalul de la grădiniţa din Cojuşna, în vizorul miniştrilor Educaţiei şi Finanţelor

Scandalul de la grădiniţa din satul Cojuşna, raionul Străşeni, unde câţiva părinţi s-au revoltat că instituţia se va închide pentru două luni de vară, a ajuns în atenţia miniştrilor Educaţiei şi Finanţelor. Asta după ce PRO TV Chișinău a difuzat un reportaj în care se spunea că, potrivit directorului, decizia de a închide grădiniţa a fost luată de Ministerul Educaţiei, deoarece nu sunt bani pentru salarii. Managerul instituţiei preşcolare şi miniştrii Monica Babuc şi Ion Chicu resping învinuirile şi acuză postul de televiziune de manipulare.

În reportajul difuzat de PRO TV Chişinău acum câteva zile apar câţiva părinţi nemulţumiţi de posibila închidere a grădiniţei şi doi deputaţi ai Bloculului electoral "ACUM", Inga Grigoriu şi Liviu Vovc. Subiectul a ajuns în vizorul ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, care şi-a exprimat regretul că au fost răspândite informaţii false, inclusiv cu implicarea parlamentarilor. Într-o postare pe Facebook, Babuc a explicat că nu ministerul Educaţiei, ci administraţiile locale stabilesc când intră în vacanţă o grădiniţă. În plus, deputaţii "ACUM" ar fi trebuit să ştie acest lucru şi să prezinte informaţia corect.



Directoarea grădiniţei a declarat că afirmaţiile sale au fost scoase din context de jurnaliştii de la PRO TV. Ea s-ar fi referit la un ordin al ministerului Educaţiei, potrivit căruia, se recomandă, dar nu e obligatoriu, închiderea instituţiilor preşcolare pentru o perioadă nespecificată pentru lucrări de reparaţie sau dezinsecţie.



"Se spune că perioada vacanţei se stabileşte de către administraţia publică locală cu consultarea prealabilă a părinţilor", a declarat Viorica Mursa, directorul grădiniţei din Cojuşna.



Primarul localităţii spune că a primit o solicitare de închidere a grădiniţei, dar nu a dat curs acesteia, pe motiv că voia mai întâi să se asigure că toţi părinţii sunt de acord cu asta.



"E semnată de către mine? Nu e semnată. Fiindcă am studiat ordinul care spune că trebuie consultată populaţia. Dar se vehiculează că de acum e semnat de mine", a menționat Sergiu Jereghi, primarul satului Cojuşna



Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a delegat reprezentanţi în localitate să lămurească situaţia şi să discute cu părinţii.



"Ministerul Educaţiei nu a dat indicaţii ca grădiniţele să se închidă pe timp de vară. Este bine că sunt mediatizate aceste discuţii, dar şi mai grav e când se aduc învinuiri", a declarat Valentin Crudu, reprezentantul Ministerului Educaţiei.



În privinţa acuzaţiilor legate de lipsa banilor pentru salarii, ministrul Finanţelor, Ion Chicu, a explicat că veniturile primăriei Cojuşna au crescut în 2019 cu peste un milion de lei, adică peste 23 la sută, bani suficienţi pentru lefurile educatorilor.



Angajaţii grădiniţei şi părinţii recunosc că au fost induşi în eroare de materialul difuzat de PRO TV Chişinău.



"Zvonuri bântuie diferite, dar nu am auzit din surse concrete aceste lucruri", a zis Elena Botezatu, educator.



"Ne-au dus în eroare într-un fel că nu sunt bani pentru grădiniţă, dar după cum se vede, bani sunt."



În urma unei şedinţe, părinţii şi educatorii au convenit ca grădiniţa să fie închisă pentru o lună.



"Educatorii şi dădacele şi în genere personalul are dreptul la odihnă, ei tot sunt oameni. Am decis aşa de la 1 iulie până la 31 iulie. Pe data de 1 august se redeschide grădiniţa", a declarat Mihail Popa, preşedintele raionului Străşeni.



"Părinţii merg la această hotărâre, la o lună adică."



Grădiniţa nr. 1 din Cojuşna este frecventată de 235 de copii. În instituţie lucrează 20 de educatori. Am încercat să stăm de vorbă despre reportajul realizat de PRO TV Chişinău cu directoarea de ştiri a postului, Sorina Obreja, dar aceasta a refuzat să comenteze.