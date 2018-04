Scandalul de la Dereneu, pe noi culmi. O bătrână a fost înmormântată fără să treacă prin biserică

Nici morţii n-au loc în biserica din Dereneu, pe care nu o pot împărţi cei doi preoţi din sat. O bătrână de 90 de ani nu a putut fi condusă creştineşte pe ultimul, după ce alaiului, cu tot cu sicriu, nu i s-a permis să intre în lăcaşul sfânt.



"Vă rog frumos să deschideţi uşa, mama mea are dreptul să intre în biserică. Are tot dreptul mama mea."



"O femeie de 90 de ani să nu aibă dreptul să intre în biserică. Păcatul lumii.''



Iar pentru că uşile au rămas închise, părintele Florin Marin a fost nevoit să oficieze slujba în curtea bisericii.



"Am petrecut mortul de acasă spre biserică cu gândul că vom intra în biserică şi ne vor lăsa să facem slujba cuvenită pentru înmormântare. De când sunt preot de 25 de ani, nu am mai văzut aşa ceva, ca o creştină de 90 de ani să nu poată intra în biserică", a spus preotul Florin Marin.



Solicitaţi să comenteze acest caz, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei au declarat că Episcopia de Ungheni şi Nisporeni va investiga cele întâmplate.

Scandalul din Dereneu a izbucnit la începutul lunii martie, atunci când parohul bisericii a aderat la Mitropolia Basarabiei. De atunci, sătenii s-au împărţit în două tabere, iar în prezent biserica este închisă.