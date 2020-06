Scandalul de la blocul de pe bulevardul Decebal din Capitală, continuă. Sute de familii sunt în culmea disperării

140 de familii din blocul de pe strada Decebal 5 din Capitală, nu mai au odihnă de aproape un an. Oamenii sunt în conflict cu o firmă de construcţii care vrea să ridice o clădire chiar lângă casa lor.



Pentru a începe lucrările, firma trebuie să demoleze mai multe anexe, iar locatarii sunt convinşi că va avea de suferit structura de rezistenţă a imobilului.

Subiectul a fost mediatizat de postul nostru de televiziune de mai multe ori, iar viceprimarul Capitalei, Victor Chironda, a promis că lucrărilor vor fi suspendate până la clarificarea situaţiei şi verificarea actelor.

Astăzi însă, firma de construcţie a reluat lucrările fapt ce a stârnit revolta şi îngrijorarea oamenilor.



În jur de 20 de locatari s-au adunat în fața șantierului.



”Noi toată noaptea am stat prin împrejurul construcției. Noi locatarii ne temem ca să nu vină noaptea să demoleze. Numai avem nici puteri, nici lacrimi. Nimeni nu ne aude. Acesta e ca un suport pentru casa noastră, dacă îl demolează ce se întâmplă cu casa”.



”Să nu demoleze anexa, să nu traumeze temelia. Suntem în pragul disperării. De opt luni de zile ne luptăm. Peste tot am scris. Nu suntem oameni cu bani mari, suntem oameni simpli care avem un salariu de trei mii sau cinci mii de lei”.



De opt luni, oamenii au sesizat toate autoritățile competente, inclusiv Primăria, însă nu au primit niciun răspuns.



”Primăria știe, la Guvern am scris, la Parlament tot, nimeni nu emite nicio decizie. O rămas să mergem să dormim la Primărie. Iaca noaptea trecută am dormit aici”.



"De jumate de an, de astă toamnă, acuș va fi un an de când cerem o dreptate, cerem o apărare de la stat, dar el nimic, ne îmbrâncește."



”Primăria nu face nimic. Noi trebuie să stăm aici și singuri să ne clarificăm. Noi nu suntem de acord, prezintă pericol.”



Reprezentanţii companiei de construcție nu au vrut să stea de vorbă cu noi.



”- Vreau să vă întreb dacă aveți autorizație?

- O replică în scris o să vă dau. O notă informativă. Mulțumesc!”



Într-o scrisoare expediată redacţiei noastre, administraţia companiei dă asigurări că pe parcursul a nouă luni a discutat cu toate părțile implicate dar că deocamdată nu s-a ajuns la un compromis. Astfel, după ce Primăria a stopat lucrările, firma a mers în instanţă iar în 19 iunie ar fi avut câștig de cauză.

Am încercat să obținem o reacție de la viceprimarul Capitalei, Victor Chironda, care în tot acest timp a monitorizat cazul, însă funcţionarul nu ne-a răspuns la telefon.

Vicepretorul sectorului Botanica spune că situaţia va fi discutată într-o şedinţă suplimentară la Primărie.