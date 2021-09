Scandalul de la biserica din Răzeni. Lăcaşul a trecut în subordinea Mitropoliei Moldovei şi are un preot nou

Scandalul de la biserica din Răzeni, raionul Ialoveni, continuă. După mai bine de o săptămână de la bătaia din lăcașul sfânt, biserica a trecut în subordinea Mitropoliei Moldovei și are un preot nou, decizie care i-a luat prin surprindere pe enoriași. Nemulțumiți, aceștia au protestat în fața Mitropoliei.



”- E biserica noastră. Făcută de noi. Prezentați-ne, vă rog, actele legale cu care a fost întărit noul consiliu.

- Nu vă pot răspunde acum la această întrebare.

- De ce nu?”



” Mă doare sufletul. Eram deprinsă în fiecare duminică la biserică și acuma parcă mi s-a tăiat sufletul.”



”Noi vrem să fie deschisă biserica și părintele Andrei. Acolo tatăl lui a muncit și toată această lume a fost la construcția acestei biserici. ”



Printre protestatari a fost și fiica fostului preot care a murit.



”- Dumneavoastră știți cu cât chin a fost ridicată această biserică?

- Eu consider că acest conflict, o neînțelegere de familie.

- Corect, dumneavoastră ați știut că e conflict familial, atunci de ce ați implicat Mitropolia Moldovei?

- Noi nu am intervenit nicicum în acest conflict, până ce nu s-au prezentat cei cu solicitarea.”



Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei, comunitatea religioasă s-a adresat cu o cerere pentru a trece în subordinea lor.



”Este numit părintele Eugen ca urmare a acestei solicitări și a fost deplasat în această localitate pentru ca să exercite și să satisfacă doleanțele pastorale ale solicitanților. Noi luăm act de această opinie a dumneavostră, această atitudine. Este îngrijorătoare. Vom examina suplimentar această solicitare", a declarat secretarul general al Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş.



În data de 28 august, mai mulţi enoriaşi l-au scos cu forţa pe preot chiar din altarul bisericii. Imaginile cu îmbrâncelile au ajuns pe reţelele de socializare.