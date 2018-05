Scandalul de la biserica din Dereneu, continuă. Episcopia cere despăgubiri de 500 de mii de lei de la preotul Florin Marin

Scandalul legat de biserica din Dereneu, raionul Călărași, continuă. Episcopia de Ungheni şi Nisporeni cere despăgubiri morale în sumă de 500 de mii de lei de la preotul Florin Marin, care a trecut biserica în subordinea Mitropoliei Basarabiei. Aceasta mai solicită ca preotul din Dereneu să îşi ceară scuze publice fiindcă a denigrat imaginea episcopiei, dar şi a episcopului Petru.

Acum două luni, preotul Florin Marin a explicat că a decis să scoată biserica din subordinea Mitropoliei Moldovei din cauza taxelor prea mari. El a declarat atunci că este obligat să dea în fiecare lună o cotă din banii adunaţi.



"Am trecut din cauza fărădelegilor și păcatelor care se întâmplă în biserica Chișinăului. Eram impuși în fiecare lună să dăm o cotă de bani. Preotul dacă vrea să ia o parohie, îi dă protopopului zece mii de euro și protopopul îi dă mitropolitului sau episcopului așa bani", a spus Florin Marin, preot.



Episcopia i-a cerut recent preotului, printr-o scrisoare, să-i plătească daune morale de jumătate de milion de lei şi să-şi ceară scuze publice.



"Fostul preot Marin Florin care a adus învinuiri false pentru întreaga Episcopie de Ungheni şi Nisporeni, în adresa Preasfinţitului Petru referitor la 10 mii de euro sute de mii de lei. Toate lucrurile date sunt prezentate publicului larg în mass-media şi de acesta noi am cerut să îşi ceară iertare tot la mass-media faţă de erorile pe care le-a spus oamenilor", a declarat Vadim Corostinschi, secretarul episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.



Preotul Florin Marin spune că scrisoarea l-a luat prin surprindere şi că nu va plăti despăgubirile fiindcă nu se consideră vinovat.



"După ce ne-a furat biserica şi ne-a stricat patrimonial nostru. Noi trebuia să îl dăm în judecată să ne plătească milioanele. O faţă bisericească nu s-ar înjosi să ceară aşa bani de la un preot. Dacă el a încercat să facă aşa ceva păi nu mai este omul lui Dumnezeu", a declarat Florin Marin, preot.



Scandalul de la biserica din Dereneu a izbucnit la începutul lunii martie, deşi parohul lăcaşului Marin Florin, care slujeşte în sat de 27 de ani, a hotărât să treacă la Mitropolia Basarabiei încă în august 2017. Mitropolia Moldovei a trimis în locul acestuia un alt slujitor. Din această cauză, localnicii s-au împărţit în două tabere. Mitropolia a explicat că preotul a fost înlăturat din biserică din cauza unor datorii pe care le are la câțiva oameni de afaceri şi pe care refuză să le întoarcă.Marin Florin a respins aceste acuzaţii. El nu a plecat din sat şi continuă să slujească într-o anexă a bisericii.