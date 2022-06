Scandalul de la BAC: Ministerul Educației afirmă că regretă situația, dar va soluționa neclaritatea în favoarea elevului

Ministerul Educației susține că subiectul numărul 3 la examenul de bacalaureat la limba străină a fost formulat corect, dar afirmă că va accepta și răspunsurile celor care nu au înțeles corect exercițiul. Se întâmplă după ce elevii au semnat o petiție în care au solicitat autorităților să accepte două varinte de răspuns pe motiv că 90 la sută dintre ei au înțeles diferit condiția lui.

Într-un comunicat de presă, Ministerul precizează că regretă interpretarea incorectă a cerințelor itemului, admisă de unii candidați.

"Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare întotdeauna au soluționat neclaritățile în favoarea elevului. Evaluarea la proba de examen la Limba engleză din cadrul sesiunii de bacalaureat 2022 nu va fi o excepție. Vor fi acceptate răspunsurile oferite de candidați și în cazul în care va fi descrisă o capitală dintr-o țară în care se vorbește limba engleză".

Amintim că elevii au solicitat Ministerului Educației și Cercetării și Agenției pentru Curricula și Evaluare să accepte două variante de răspuns în cazul subiectului 3. Potrivit lor, subiectul 3 a avut o formulare confuză și abstractă.

Eelevii trebuiau să scrie un eseu despre un oraș în care se vorbește limba engleză, dar să nu fie o capitală.

„Write an article about any city/town from an English speaking country but a capital city”.

Confuzia a apărut din cauza cuvântului „but”.