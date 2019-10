SCANDALUL CONTINUĂ. Noi acuzaţii de hărţuire în adresa lui Oleg Cernei

Scandalul cu implicarea lui Oleg Cernei - candidatul Blocului "ACUM" la funcția de primar al comunei Pepeni, raionul Sângerei, continuă. După ce marţi, directoarea grădiniţei din localitate l-a acuzat că a bruscat-o, deoarece nu l-a lăsat să facă agitaţie electorală în instituţia preşcolară, și alte angajate ale grădiniţei spun că ar fi hărţuite de acesta.

Deşi ne-a spus că va oferi o reacţie la cameră privind acest subiect, ulterior Oleg Cernei s-a răzgândit şi ne-a expediat un mesaj telefonic în care a respins acuzaţiile.



”- Eliberați instituția! - Și? Și? Și? - Ieșiți, vă rog, afară! - De ce mă filmezi?”



Larisa Manoilă, directoarea grădiniţei din Pepeni, spune că nu este prima dată când Oleg Cernei este agresiv cu ea. Femeia spune că fostul consilier municipal Chişinău deja de câteva luni îi urmăreşte activitatea pe reţelele de socializare şi îi critică viziunile electorale. Manoilă mai spune că Oleg Cernei i-a scris de mai multe mesaje în care i-a spus că dacă va ajunge primar o va concedia.



”Mă doare foarte mult dacă eu am fost avertizată. De fiecare dată pe rețelele de socializare mă avertiza, mă bloca, fel de fel de învinuiri îmi găsea”,a declarat Larisa Manoilă, directoarea grădiniței ”Andrieș”, comuna Pepeni.



Directoarea grădiniţei mai spune că Oleg Cernei a hărţuit-o şi pe mama ei şi a ameninţat-o chiar în timpul unei slujbe de la biserica din sat.



”- A intrat în dialog, i-a zis să închidă ușa la lăcaș și mama a zis că nu a primit ordin de la preot și mai departe el i-a zis așteptați-vă la probleme - El amenințat-o? - Da. Îi va sări scaunul, fiica îți seamănă matale. Deci, nu-i frumos din partea dumnealui.”



Şi Maria Efodi, care este educatoare la grădiniţa din Pepeni spune că Oleg Cernei i-a scris mesaje de ameninţare și i-a adresat cuvinte necenzurate. Şi asta deoarece ea a distribuit niște postări ai unor contracandidați de-ai lui Cernei.



” Am fost numită cu cuvinte necenzurate, am fost amenințată și nu numai eu, chiar și fetele de la grădiniță sunt amenințate. Se întâlnește pe drum, se întâlnește cu rudele mele și spune minciuni”, a declarat Maria Eftodi, educătoarea grădiniței ”Andrieș”, comuna Pepeni.



De presiuni s-a plâns şi o altă angajată a grădiniţei, care însă a vrut să rămână în anonimat şi a refuzat să fie filmată. Marţi, reporterul Publika TV l-a telefonat pe Oleg Cernei pentru a oferi o reacţie în cazul directoarei grădiniţei din Pepeni, care l-a acuzat de violenţă. Acesta a promis că va oferi, miercuri, un interviu la cameră, dar până la urmă nu a mai răspuns la apelurile reporterului. Când a fost sunat de pe un alt număr de telefon, Cernei a schimbat macazul.



”Nu, dragă, am spus eu dau reacţie numai în scris. Eu acum sunt la o întâlnire şi nu pot să mă întâlnesc cu Dumneavoastră. - Eu înţeleg că voi sunteţi la Pepeni, că eraţi la Primărie, pe la grădiniţă, bravo vouă, drapelul înainte şi faceţi mai departe tam-tam, dintr-un fleac. - Eu am înţeles, dar acum, prin telefon, dumneavoastră puteţi să ne oferiţi o reacţie? - Nu! Sănătate, la revedere, o zi bună!”



După apelul telefonic, acesta a trimis un mesaj, în care concretizează că a fost provocat de către directoarea grădiniţei şi că îşi prezintă scuze pentru acest gest. Mai mult, acesta a scris că nu a avut intenția să facă agitație electorală, ci doar a vrut să întrebe educatoarele dacă au anumite cerinţe faţă de concurenţii electorali.

După incidentul de marți, directoarea grădiniței a depus o plângere, iar oamenii legii au deschis un proces penal și cercetează cazul.



Amintim că Oleg Cernei a fost consilier municipal în Consiliul Municipal Chișinău de mai multe ori, inițial ales pe lista Alianței „Moldova Noastră”, iar apoi pe lista Partidului Liberal. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, acesta a candidat independent la funcția de deputat, dar nu a trecut pragul electoral de două la sută.

Nici la alegerile locale generale din 2015, când a candidat independent la funcția de consilier municipal în Chişinău nu a reușit să acumuleze numărul necesar de voturi.