Scandalul continuă. Deputaţii PAS au purces la procedura de decapitare a Consiliului Audiovizualului

La nici o săptâmână de la aprobarea şi promulgarea modificărilor scandaloase şi contestate la Codul Serviciilor Media Audiovizuale, deputaţii PAS au purces la procedura de decapitare a Consiliului Audiovizualului. Comisia parlamentară Mass-media a examinat repetat raportul de activitate a membrilor CA pe parcursul anului trecut. Şi dacă în martie, documentul l-a calificat prin vot drept satisfacator, acum documentul a fost criticat de deputaţii PAS care vor propune plenului respingerea raportului CA de către Parlament. Potrivit noilor reglementări, acest lucru va provoca demiterea automată şi in corpore a membrilor CA, care până acum au fost inamovibili. În cadrul şedinţei, reportul nu a prezentat, aşa cum conducerea Consiliului Audiovizualului nu a fost prezentă. Pe de altă parte, deputaţii PAS susţin că membrii Consiliului Audiovizualului nu şi-au onorat obligaţiile de a responsabiliza televiziunile şi radiourile care au încălcat legislaţia."Foarte des noi, noi putem observa în presă nu este prezentată corect diferenţa între opinii şi fapte. Unele opinii sunt prezentate ca fapte în presă. CA-ul nu intervine.", a declarat Eugeniu Sinchevici, deputat PAS."Noi aici venim, acuzăm presa, la general că a făcut asta, a făcut asta. Stimate coleg, noi nu jucăm acum tetris. Noi vorbim acum despre presa. Dacă sunt cazuri concrete - vă rog!", a declarat Adela Răileanu, vicepreşedintele Comisiei cultură.Adela Răileanu a mai declarat că raportul Consiliului Audiovizualului a fost examinat încă în martie şi a prezentat o secvenţă din şedinţa de atunci."Propunerea este să apreciem raportul ca satisfăcător. Cine este pentru aceasta propunere, vă rog, să votaţi.""Eu am votat cu domnul Pîslariuc pentru acest raport în martie, deja mi-a expus punctul de vedere, doamna preşedinte, vă rog să puneţi la vot. Noi cu domnul Pîslariuc am votat deja.", a declarat Adela Răileanu, vicepreşedintele Comisiei cultură."Aceea ce s-a făcut atunci, repet încă o dată, era... în plen trebuie să ajungă, iată acum noi mergem în plen.", a declarat Virgil Pîslariuc, vicepreşedintele Comisiei cultură.Ulterior, deputaţii PAS au explicat că examinarea raportului CA e necesară în condiţiile modificărilor Codului Serviciilor Media Audiovizuale."Decizia pe acest raport nu există, eu nu am găsit nicăieri, niciun raport al Comisiei, aşa cum prevede legea. Acum legea prevede clar că raportul despre raport se face de către comisia noastră şi se prezintă plenului Parlamentului.", a declarat Liliana Nicolaescu-Onofrei, preşedintele Comisiei cultură.Şefa Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, susţine că membrii CA sunt supuşi presiunilor politice şi nu au avut suficient timp să se pregătească să fie audiaţi la comisie."Trei şefi de direcţie a Consiliului Audiovizualului sunt în deplasări de serviciu, şefa Secţiei monitorizare este bolnavă de COVID. Şi ca să vii cu un raport, trebuie să fii pregătit. Bineînţeles că suntem presaţi de politic. atât de repede a fost promulgat, atât de repede a fost promulgat în Monitorul Oficial. Ei au nevoie până în anul nou să-şi aducă noi membri ai Consiliului Audiovizualului.", a declarat Ala Ursu-Antoci, preşedintele Consiliului Audiovizualului.Proiectul de lege privind modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale a fost adoptat joia trecută în lectura finală de deputaţii PAS, în pofida criticilor vehemente din partea opoziţiei, societăţii civile, organizaţiilor de media şi instituţiilor de presă. Guvernarea a fost acuzată de încercarea de a institui cenzură la singurul radiodifuzor public naţional şi de a controla politic instituţia. PAS a respins acuzaţiile şi a justificat modificările prin necesitatea de a responsabiliza factorii de decizie din cele două instituţii.