SCANDALUL continuă! Angajaţii primăriei din Lăpuşna au ajuns din nou pe drumuri

"Contractul e făcut pentru un an de zile, domnul Baraş la semnarea contractului a cerut pe 6 luni să fie plătite, acum arendaşul nu mai poate achita până la sfârşitul anului şi vrea să rezilieze contractul. Chiria pentru 6 luni a costat 56 de mii de lei", a spus Ion Chiosa, primarul satul Lăpuşna.De cealaltă parte, omul de afaceri care a plătit chiria şi care este şi consilier local, spune că a avut o înţelegere cu primarul."Ni s-a spus la consiliu: dacă Filimon o ia în arendă, noi, primăria, ne achităm cu el arenda. Nu s-a achitat niciun leu, niciun leu nimic. Am vrut să facem un bine...", a menţionat Gheorghe Filimon, consilier local primăria satului Lăpuşna.Primarul refuză să plătească deoarece susţine că sediul ar aparţine primăriei, iar actualul proprietar ar fi cumpărat ilegal clădirea."Ne-am adresat Centrului Naţional Anticorupţie, ne-am adresat tuturor instanţelor, Procuratura Generală, Cancelaria de Stat, la moment s-a deschis o cauză penală pentru vânzarea terenurilor aferente", a declarat primarul satului Lăpuşna.Actualul proprietar respinge acuzaţiile şi spune că a cumpărat clădirea în 2019 de la fostul director al sovhozului."Comuna Lăpuşna n-are primărie, a ars şi nimeni nu şi-a bătut capul. În 2019 i s-a propus conducerii primăriei să procure imobilul acesta, n-a vrut să-l procure", a spus Boris Baraş, proprietarul clădirii.Sătenii care au venit la primărie au găsit poarta închisă:"Ne afectează, iată eu am venit. E închis, deja de câte ori închide?""Avem nevoie să ne punem la reşedinţă, cum se spune. Iată, nu ştim unde să ne adresăm, avem probleme".Reprezentantul Cancelariei de Stat în raionul Hânceşti îl acuză pe primar că nu acceptă nicio soluţie."Este un centru de amplasament pentru copii unde este reparaţie, sunt toate condiţiile. Domnul primar, nu ştiu din care cauză se opune la toate schimbările astea. Ajungem în situaţia când primarul, pur şi simplu, nu-şi execută atribuţiile conform legii şi asta e motiv pentru revocare", a punctat Veaceslav Ursu, reprezentat al Cancelariei de Stat în raionul Hânceşti.Conflictul dintre primar şi proprietarul clădirii unde era primăria a început în decembrie anul trecut, după ce toţi angajaţii primăriei au fost evacuaţi în baza unei decizii judecătoreşti.