Scandalul canalelor de Telegram sparte: Procuratura Generală s-a autosesizat. Se cere demisia ministrului Litvinenco

Procuratura Generală s-a autosesizat în legătură cu spargerea canalelor oficiale de Telegram ale preşedintelui Maia Sandu, ministrului Justiţiei, Sergiu Litvinenco şi vicepremierului Andrei Spînu şi anunţă că va investiga toate aspectele care, conform prevederilor legale, prezinta pericol social.

Într-o postare pe Facebook, Victoria Sanduţa scrie că, după un asemenea scandal, în statele europene, ar fi urmat nişte demisii de onoare. "Da de unde onoarea, ia-o de unde nu-i. În așa caz, solicit public demisia Ministrului Justiției pentru lipsă de integritate '', a scris judecătoarea pe Facebook.



Victoria Sanduţa s-a referit şi la o pretinsă conversaţie dintre ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, şi membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Svetlana Balmuş, în care cei doi ar discuta despre faptul că concursul pentru ocuparea funcţiei de şef al Procuraturii Anticorupţie ar trebui să fie câştigat de Veronica Dragalin. ''Surprize, surprize. Cică Bordeianu e primul. Asta în condiţiile în care am discutat şi convenit ca Dragalin să fie prima. Dacă ei sunt cu surprize, noi tot va trebui să le facem surprize. Ei vor să ştie cum votăm noi.", i-ar fi scris Sergiu Litvineco Svetlanei Balmuş.



"Consider că este inadmisibil un asemenea fapt. Îl calific drept abuz de putere. Mai mult, este contrar Constituţiei, or în Constituţie scrie clar că puterea judecătorească este searată şi independentă de puterea executivă. Aceste conversaţii apărute în spaţiul public pot fi considerate drept un scandal de proporţii. Întotdeauna, când există asemenea circumstanţe dezvăluite în spaţiul public este nevoie de o reacţie serioasă din partea celor vizaţi", a comentat Victoria Sănduţa într-un interviu la telefon pentru Publika.

Judecătoarea Victoria Sanduţa crede că toţi cei vizaţi ar trebui să vină cu reacţii serioase şi rapide, mai ales că, mai multe persoane publice, printre care fostul ministru al Justiţiei, Fadei Nagacevschi, au confirmat că discuţiile private purtate cu Sergiu Litvinenco şi apărute în spaţiul public sunt veridice.

Am încercat să obţinem un comentariu de la Sergiu Litvinenco referitor la solicitarea magistratei Victoria Sanduţa. Ministrul Justiţiei nu a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje. Nu am primit un răspuns nici de la consilierul responsabil de comunicarea cu presă al Ministerului Justiţiei, Maria Perţeva. Miercuri, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a spus că așa-zisele "discuții" care circulă în spațiul public sunt un fals ordinar şi a sugerat că în spatele acestor spargeri ar fi persoane vizate în dosare penale.



Membrul CSP, Svetlana Balmuş, nu a răspuns la apeluri şi mesaje pentru a ne spune dacă discuţia purtată cu Sergiu Litvinenco este veridică. Nici şefa Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, nu au fost de găsit pentru o reacţie. Am expediat o solicitare de presă în adresa instituţiei pe care o conduce, dar nu am primit, deocamdată, un răspuns.



Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor a cerut ca ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, să fie audiat în cadrul şedinţei Parlamentului, în legătură cu pretinsele discuţii apărute în spaţiul public. Potrivit BCS, unele conversaţii atribuite ministrului Justiţiei compromit statul de drept.

"Toate ce se întâmplă compromit statul de drept, reforma justiţiei şi concursurile publice pentru ocuparea poziţiilor importate în justiţie şi procuratură. În altă situaţie cea mai oportună soluţie ar fi demisia de onoare", a declarat deputatul BCS, Vlad Batrîncea în cadrul şedinţei Parlamentului.

Propunerea BCS de a-l audiat pe ministrul Justiţiei nu a acumulat numărul necesar de voturi.BCS a anunţat că, în aceste condiţii, va înainta o moţiune simplă împotriva Ministerului Justiţiei. Consilierul responsabil de comunicarea cu presa de la Ministerul Justiţiei, Maria Perţeva, nu a răspuns la apeluri pentru a comenta intenţia BCS.



Amintim că, miercuri, pagina de Telegram a preşedintelui Maia Sandu şi cea a ministrului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, au fost sparte. Pe ambele canale a fost publicată o postare critică despre corupţie la adresa guvernării. În mesaj se menţionează şi că toată corespondenţa din ultimii ani de pe Telegram a ministrului Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a fost făcută publică pe un site. Canalul de Telegram Prima Sursă, administrat de Guvern, a precizat că informaţiile publicate pe pagina Maiei Sandu şi cea a ministrului Andrei Spînu, sunt false.