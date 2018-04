SCANDALUL Cambridge Analytica continuă. Rusul Kogan atacă Facebook

Psihologul Aleksandr Kogan, aflat la originea unei aplicaţii folosite de Cambridge Analytica cu scopul de a culege datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook, a dat asigurări la postul CBS că "nu a auzit niciodată un cuvânt" împotriva activităţilor sale din partea gigantului american în domeniul reţelelor de socializare, scrie digi24.ro.

Kogan urmează să fie audiat marţi de o comisie parlamentară britanică de anchetă, în scandal, care-l va întrebat despre legăturile sale cu firma britanică Cambridge Analytica (CA).

Potrivit Facebook, datele ar fi fost cuese cu ajutorul unei aplicaţii de teste psihologice a cercetătorului rus - "This Is Your Digital Life" - descărcată de 270.000 de utilizatori ai reţeleo de socializare şi care a permis accesul la datele prietenilor lor în reţea.

Datele ar fi fost după aceea furnizate ilegal firmei britanice Cambridge Analytica (CA) şi folosite în vederea unui program informatic care să permită să prezică şi să influenţeze votul alegătorilor în campana prezidenţială a lui Donald Trump.

Facebook susţine că a fost înşelat de Kogan - profesor de psihologie la Universitatea Cambridge şi angajat al Universităţii ruse Sankt Petersburg - care consideră însă că este folosit drept ţap ispăşitor în campania americană.

Kogan a declarat că-i pare sincer rău că datele au fost culese şi afirmă că la acea vreme impresia generală era că utilizatorii reţelei de socializare ştiau că datele le erau vândute şi împărtăşite.

"Noi credeam la acea vreme că aşa stăteau lucrurile", a declarat Kogan. ”Cred că ideea noastră principală - că toată lumea ştia, dar nu-i păsa nimănui - era în principal falsă. Iar din această cauză îmi pare sincer rău”.

Psihologul a acuzat Facebook că-l prezintă ca pe un dezvoltator "bandit".

"Aveam condiţii de utilizare timp de un an şi jumătate, potrivit cărora puteam să transfer şi să vând datele. Nu mi s-a spus niciodată nimic. Facebook nu a făcut nimic în acest sens", a spus el.

"Convingerea generală în Silicon Valley şi cu siguranţă a noastră la acel moment era că marele public trebuia să fie la curent cu faptul că datele îi erau vândute şi împărtăşite cu scopul de a fi ţintiţi de publicitate", a adăugat profesorul.

Întrebat despre culegerea de date ale prietenilor utilizatorilor prin aplicaţia sa - fără permisiunea acestora -, Kogan a subliniat că era vorba despre o "caracteristică centrală" a Facebook de ani de zile.

"Nu era vorba despre obţinerea vreunei permisiuni speciale. Era un lucru disponibil oricui dorea şi era dezvoltator", a precizat Kogan.