SCANDALOS: O femeie s-a prefăcut că are cancer pentru a primi donații. Cum s-a aflat că a minţit

O femeie din Australia a fost pusă sub acuzare pentru că a obținut 55.000 de dolari australieni din donații, după ce a mințit că a fost diagnosticată cu cancer.

Lucy Wieland, în vârstă de 27 de ani, s-a folosit de rețelele de socializare pentru a documenta falsa ei luptă cu un cancer ovarian agresiv. Femeia a deschis un cont pe GoFundMe și le-a cerut ajutorul oamenilor, care i-au donat mii de dolari pentru tratament, relatează BBC News, citează digi24.ro.

Ea a fost arestată după ce poliția a primit un pont.

Pe contul său de Instagram, Lucy Wieland posta adeseori imagini din timpul așa-ziselor tratamente, în care apărea tunsă scurt și purtând o mască de oxigen. În alte fotografii, ea apare cu perfuzii sau mergând sprijinită în cârje.

"Nu am reușit să dorm prea mult aseară, dar am reușit să respir ușor și nu am avut dureri mari pentru prima dată în ultima săptămână. Sunt foarte recunoscătoare să am lângă mine acest băiat, în timp ce eu sunt legată de aparate", a scris tânăra în dreptul unei poze postate pe Instagram.

Nu se știe deocamdată dacă iubitul tinerei, care apare în mai multe fotografii alături de ea, știa că Wieland nu este, de fapt, bolnavă și nici dacă tânăra suferă de vreo altă afecțiune.

Inspectorul-șef al poliției din Queensland a declarat că acest caz este dezamăgitor pentru toți oamenii de bună credință care au vrut să o ajute pe tânără și i-au donat bani pentru tratament.

El a precizat că poliția a intervenit atunci când o persoană i-a sesizat cu privire la "unele probleme cu povestea spusă de Wieland", lucru care a condus la o investigație.

Femeia a fost inițial arestată, apoi eliberată pe cauțiune, dar i s-a reținut pașaportul. Ea va apărea în fața judecătorilor în luna decembrie.