Scandal uriaş de corupţie. Malaezia cere despăgubiri de 7,5 miliarde de dolari de la Goldman Sachs

Malaezia cere despăgubiri de 7,5 miliarde de dolari de la Goldman Sachs din cauza afacerilor băncii cu fondul de stat 1MDB, care este implicat într-un scandal uriaş de corupţie, scrie Reuters, care citează Financial Times.

Bloomberg relatează la rândul său că procurorii din Malaezia au pus sub acuzare banca americană în legătură cu subscrierea şi aranjarea a trei emisiuni de obligaţiuni, care au atras 6,5 miliarde de dolari pentru fondul respectiv.

Aceasta este prima acţiune penală împotriva unei bănci americane, în urma scandalului.

Goldman Sachs a negat acuzaţiile şi a arătat că unii membri ai fostului guvern malaezian şi ai 1MDB au minţit banca în legătură cu banii obţinuţi prin vânzările de obligaţiuni.

Pe lângă valoarea totală a obligaţiunilor, Goldman Sachs ar trebui să returneze 1 miliard de dolari pentru acoperirea unor comisioane de 600 de milioane de dolari plătite băncii, dar şi cupoanele obligaţiunior, care au fost mai mari decât cele din piaţă.

Departamentul de Justiţie al SUA acuză că circa 4,5 miliarde de dolari au fost deturnate de 1MDB, care a cumpărat proprietăţi în Londra şi New York, bijuterii scumpe şi lucrări de artă, precum şi un avion privat.

Cazul este investigat şi în Singapore. Doi foşti bancheri ai Goldman Sachs, Tim Leissner şi Roger Ng, au fost puşi sub acuzare de autorităţile din Malaezia şi Statele Unite.

Fost premier, pus sub acuzare Fostul premier malaezian Najib Razak a fost arestat în acest an și pus sub acuzare din cauza fondului 1MDB.

Autoritățile spun că Najib a beneficiat personal de sume de bani din conturile 1MDB.

Malaezia a redeschis cazul după ce Najib Razak a fost învins în alegerile din luna mai de către Mahathir Mohamad.

Razak a fost președintele consiliului supervizor al fondului în cauză. Acesta a spus ulterior că ancheta va continua, însă autoritățile financiare maleziene susțin că recuperarea bunurilor merge foarte greu.

Najib a deținut puterea în Malaezia timp de 10 ani.