SCANDAL. Un teren de joacă din centrul Capitalei s-a transformat într-o platformă de deşeuri

Un teren de joacă din centrul Capitalei s-a transformat într-o platformă de deşeuri. S-a ajuns la această situaţie după ce administratorii mai multor blocuri de locuinţe de pe străzile Ismail şi Lev Tolstoi nu reuşesc să se înţelegeagă cine este responsabil de salubrizarea zonei. Între timp, mamele care au copii mici, spun că din cauza gunoiului nu au unde să-şi plimbe odraslele.

"Pe mine mă interesează curăţenia. Da dumneaoastră sunteţi avocata dumneaei?"



" Uitaţi-vă! Un copil poate să vină aici? Noi avem ÎMGFL, achităm serviciile, achităm deservirea blocului. Noi locatarii nu putem ieşi să facem curăţenie."



"Noi cu copii mai ieşim afară, mai strângem şi noi. Dar asta este imposibil, chiar numai pe spatele nostru să fie tot, nu e bine."



La şedinţa cu locatarii a venit vicepretorul sectorului Centru, Alina Popovici. Deranjată de prezenţa echipei noastre de filmare, aceasta a făcut cale întoarsă.

"V-aţi apropiat. Dumneavoastră v-aţi prezentat. Cine sunteţi? - Noi suntem de la PRIME, de la ştiri. V-aţi apucat să filmaţi, păi nu aşa se face."



Potrivit reprezentanţilor Secţiei locativ-comunale a Preturii Centru, administratorii celor două blocuri sunt responsabili de curăţarea terenului de joacă şi le-au recomandat să facă un grafic.



"O lună îi revine gestionarului blocului locativ nr.9 trebuie să facă, am impus o condiţie pentru că nu s-au înţeles între ei. Luna decembrie întreprinderea nr.9 o lună să continue între ei, pentru că este un teritoriu comun între două blocuri. În cazul în care nu se înţeleg merg în contravenţie."



Managerul Întreprinderii Municipale de Gestionare a fondului locativ nr. 9, Iurie Dumbrăveanu, spune că a întocmit un grafic, însă administratorul blocului vecin nu vrea să-l respecte:



" Împreună cu pretura sectorului Centru s-a făcut grafic de salubrizare a terenului dat, ÎMGFL nr.9 l-a semnat dumneaei îl refuză categoric."



Administratoarea blocului vecin neagă însă acuzaţiile.



" Trei ani de zile noi l-am salubrizat, am făcut curat. Când am decis să propunem să-l salubrizăm toate trei case care au acces pentru că este o curte comună. Fiecare s-a dat cu fundul că nu este al meu", a declarat Olga Calistru.



În timpul disputelor, câţiva angajaţi ai Întreprinderii municipale de gestionare a fondului locativ au venit şi au început a aduna deşeurile de pe teren. Oamenii susţin că vin ori de câte ori sunt rugaţi de şefii lor.

"Aici în primul rând nu este teritoriul nostru. Dar când ne roagă frumos, noi venim şi facem. aici trebuie să fie responsabil, că cineva doar primeşte bani?"