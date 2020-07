SCANDAL şi MIZERIE în centrul Chişinăului. Mai mulţi oameni ai străzii, agresivi cu trecătorii şi locuitorii din zonă

Mai mulţi oameni ai străzii, drogaţi, băuţi şi agresivi, şi-au improvizat un adăpost în centrul Chişinăului, lângă monumentul lui Grigori Kotovski, de pe bulevardul Negruzzi. Trecătorii şi locuitorii din preajmă se plâng că aceştia fac scandal și mizerie, dorm pe jos și sunt violenți cu cei care trec pe acolo.



Am decis să investigăm subiectul după ce pe internet a apărut o înregistrare video în care doi oameni ai străzii par să întrețină relații sexuale în plină zi, chiar sub ochii trecătorilor.



Am mers la faţa locului și am dat peste protagoniştii filmuleţului:



"Ce faceti aici?

-Trăim.

-Trăiţi aici? Vă permite cineva să trăiţi aici?

-Nu ne permite, dar nu avem unde. Poate mă ajută statul, nu? Să-mi dea un loc de trai. Nu să stea copiii mei la casa de copii, dar să stea cu mine alături. Eu, femeie însărcinată, nu să stau să dorm în tufari să-mi taie cineva gâtul".



După ce le-am adresat câteva întrebări, unul dintre oamenii străzii a devenit agresiv: "Eu ţi-o rup ... Stinge camera, stinge camera. Ce te pui, măi domnule cameraman, cu mine?"



Agresorul l-a atacat pe operatorul postului nostru de televiziune, a rupt dispozitivul audio al camerei de luat vederi, apoi a luat-o la fugă. La scurt timp, a fost reţinut de o patrulă de poliţie. Echipa noastră de filmare a depus o plângere, iar oamenii legii spun că bărbatul reţinut îşi recunoaşte vina.

Oamenii din zonă spun că situaţia durează de ceva timp:



"Umblă cu nişte pungi de clei, miroase tare a clei. Noi de câteva ori am chemat poliţia să îi ia, dar când ii văd,ei deodată fug".



"Îi văd în fiecare zi, dimineaţa, seara, se adună acolo foarte mulţi. În special seara. Câteodată strigă acolo, se veselesc. Nu înţeleg de ce e aşa veselie".



Am cerut ofiţerului de presă al direcţiei de Poliţie Chişinău, Svetlana Scripnic, informaţii despre numărul de intervenţii în astfel de cazuri la această adresă şi ce acţiuni au întreprins poliţiştii, pentru a asigura siguranţa trecătorilor şi a oamenilor care locuiesc în preajmă.

Solicitarea a fost făcută în 15 iulie, când am realizat reportajul, dar deocamdată nu am primit un răspuns.