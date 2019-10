Scandal pe rețelele de socializare. Motivul pentru care un inginer chinez a fost concediat de la Facebook

Un inginer chinez susține că a fost dat afară de la Facebook după ce a discutat despre sinuciderea unui coleg. El consideră că a fost discriminat de conducerea gigantului rețelelor sociale, iar dezvăluirile lui au provocat indignare în China, scrie libertatea.ro.

Inginerul chinez, pe nume Yi Yin, susține că a primit un email de la conducerea Facebook în aceeași zi în care a participat la înmormântarea unui coleg care s-a sinucis, sărind de la fereastra biroului său, arată Business Insider. Colegul său, un bărbat al cărui nume nu a fost făcut public dar care era tot de naționalitate chineză, a sărit de la etajul patru al clădirii de birouri a companiei, din Menlo Park, luna trecută, relatează Bloomberg. La o zi după înmormântarea acestuia, la care au participat aproximativ 400 de persoane, Yi Yin a fost chemat în ședință.

Acolo i s-a spus să înceteze să mai vorbească în public despre sinuciderea colegului său. Motivația oficială a fost ”păstrarea confidențialității în interiorul companiei” susține Yi Yin. După al doilea, respectiv, „ultimul” avertisment, inginerul chinez de 37 de ani a fost dat afară, luni, postând pe WeChat că a fost demis pentru „lipsă de discernământ”. Yin a mai spus că în avertismentul final nu a fost menționat ce reguli ale companiei ar fi încălcat. Compania Facebook nu a comentat deocamdată incidentul, arată sursa citată. „Vă mulțumesc pentru grijă, am protestat, am discutat față în față și am cerut companiei să spună adevărul, sunt bine. Presiunea este mai mare, am primit un ultim avertisment și am de gând să-l pun în ramă și să-l agăț deasupra patului. Update: am fost oficial concediat și mă întorc în libertate” a scris Yin pe rețeaua de socializare WeChat.

După concedierea inginerului, în social media din patria sa natală s-au publicat o serie de critici pline de mânie la adresa Facebook. După ce a circulat pe WeChat, corespondentul Facebook din China, pățania inginerului chinez a fost amplu discutată pe forumuri, arată Bloomberg.

În ultima vreme, mai mulți foști angajați ai Facebook au spus că ierarhia în firmă este bine consolidată, iar dizidenții sunt imediat reduși la tăcere, potrivit unei relatări făcute de CNBC în ianuarie. Un fost angajat Facebook, care a plecat la sfârșitul anului 2018, a spus că „chiar dacă te simți îngrozitor, trebuie să te porți ca și cum îți place la nebunie să lucrezi acolo. Nu e OK să te prefaci așa și acesta nu este cel mai bun loc în care să lucrezi” a spus acesta, iar mai mulți alți foști angajați de la Facebook i-au susținut opinia.