Scandal pe o stradă din sectorul Botanica al Capitalei. Pretura le-a cerut demontarea unei bare de acces

Scandal pe o stradă din sectorul Botanica al Capitalei. Mai mulţi locatari s-au trezit cu reprezentaţii preturii care le-au solicitat să dezinstaleze o bară de acces. Oamenii susţin că aceasta a fost pusă, acum cinci ani, cu toate actele în regulă.



''Cinci ani de zile ai profitat, acum s-a terminat.

- Nu noi, Dvs. nu aţi eliberat decizia. Dacă nu a fost instalată legal de ce cinci ani nu a-ţi venit aici?''



Pe stada Praga din sectorul Botanica al Capitalei sunt peste 20 de case, iar la capătul străzii este o grădiniţă privată. În 2016, locatarii au decis să instaleze o bară de acces pentru că părinţii care îşi aduc picii la instituţia preşcolară le creează probleme.



"Nu există o ieşire la capătul străzii şi când dau să iasă de aici, merg cu spatele, dau peste copii lor, dar şi peste ai noştri care se joacă. Vin şi parchează în poartă şi nu poţi ieşi."

"Această barieră este necesară. Din cauza grădiniţei, este periculos să deschizi poarta. Orice copil poate nimeri sub roţile unei maşini."



"Am coordonarea respectivă cu toate instituţiile statului, poliţia, pompieri, Direcţia funciară a primăriei şi a fost instalată legal. Am aflat că este o dispoziţie emisă de pretură că trebuie să dezinstaleze bariera noastră. Noi săptămâna trecută am depus o cerere la pretură şi după procedură trebuia să primim un răspuns până la demolare. Nu am primit nici un răspuns nimic'', a spus Vladimir Ciubotari.



Vicepretorul de ramură Vitalie Jacot susţine că a primit plângerea, dar insistă că locatarii nu au actele în regulă:



"Localnicii au o schiţă de proiect coordonată cu mai multe instanţe, inclusiv şi de pretură. Stârneşte dubii modul de coordonare. Dacă ei obţin actele necesare o montează la loc."



Potrivit reprezentanţilor preturii, în următoarea perioadă, pe mai multe străzi din acelaşi sector urmează să fie demontate barierele instalate ilegal.