Scandal pe internet. Părinții unor elevi, indignați că sunt nevoiți să cumpere dezinfectant pentru școală

Scandal pe reţelele de socializare legat de pregătirile pentru şcoală. Mai mulți părinți au făcut postări în care afirmă că ar fi nevoiți să cumpere dezinfectant, săpun lichid, șervețele umede și chiar hârtie igienică pentru copiii lor.



”Am fost anunțați că trebuie să cumpărăm și dezinfectant pentru copii, șervețele umede, de hârtie igienică încă nu mi s-a spus nimic. De dezinfectant am fost anunțați că s-a dat în liceu, dar s-a dat pentru fiecare clasă câte un litru.”



Această mamă a rugat să-i fie păstrat anonimatul. Femeia are un copil care învaţă în clasa a doua într-un liceu din Capitală. Ea se arată nemulțumită că anul de studii încă nu a început, dar părinţii deja sunt nevoiți să suporte anumite cheltuieli.



”Odată ce ministerul spune că dă, atunci eu cred că noi nu ar mai trebui să cumpărăm. Da, ok, poate nu se dă pe tot anul, dar chiar de la început să fim anunțați că trebuie să asigurăm clasa, nu știu ...”



Am sunat la mai mulți directori de şcoli pentru a vedea cum stau lucrurile și dacă într-adevăr părinții trebuie să cumpere produse de igienă pentru copii. Directorul Liceului ”Alexandr Pușkin” din Capitală, Oxana Abramova, recunoaște că le-a spus părinților să cumpere dezinfectant, însă, doar din motiv că unii elevi ar putea avea alergie la dezinfectantul din școală.

”Pentru fiecare copil, părintele trebuie să cumpere dezinfectant, deoarece noi nu știm ce fel de dezinfectant i se potrivește. Dezinfectanții conțin diverse ingrediente. Noi trebuie să evităm alergiile.”, a spus OXANA ABRAMOVA, directorul Liceului "Alexandr Pușkin".



Vicedirectorul gimnaziului din Trușeni, Nelea Apostol, susține că niciun părinte nu a fost obligat să cumpere dezinfectant pentru copil, deoarece instituția este pe deplin aprovizionată.



”- Noi am primit și viziere, și măști, și dezinfectant trimise de Direcția generală. Fiecare copil va avea dezinfectantul lui și șervețele umede.

- Dar copiii vor avea de unde? Părinții vor trebui să cumpere sau școala le va da?

- Școala, școala.”, a zis NELEA APOSTOL, vicedirectorul gimnaziului din Trușeni.



Într-o emisiune la postul public de televiziune, ministrul Educației, Igor Șarov, a menționat că problema dezinfectanților din instituțiile de învățământ a fost soluționată pentru acest an, datorită unor donații de la UNICEF.



”Categoric părinții nu trebuie să achite pentru dezinfectanți. Guvernul Republicii Moldova a identificat 31 de milioane de lei, care vor merge pentru procurarea dezinfectanților pentru școli și plus la toate, autoritățile publice locale au procurat și ei dezinfectanți pentru funcționarea școlilor și a grădinițelor.”, a declarat IGOR ȘAROV, ministrul Educației.



Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis că din întâi septembrie să fie reluat procesul educațional. Amintim că, instituțiile de învățământ din țară au fost închise la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei de COVID-19.