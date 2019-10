SCANDAL PE AEROPORTUL CHIȘINĂU. În jur de 30 de pasageri nu au putut zbura la Dublin

Scandal la Aeroportul Internațional Chișinău. În jur de 30 de pasageri nu au ajuns aseară la Dublin după ce compania care opera zborul a înlocuit aeronava din cauza unor defecțiuni.



"Aeronava care a operat zborul a fost una mai mică, din acest motiv pasagerii nu au putut fi îmbarcați la această cursă, dar în aeroport se află reprezentanții companiei, ei asistă pasagerii, le oferă cele mai apropiate alternative de zbor către destinație", a spus IANA TAMAZLÎCAR, purtătorul de cuvânt al companiei aeriene.



Situația în sala de așteptări era însă alta.



"Altceva nu avem nimic. Iată, uitați-vă!"



Pasagerii s-au arătat indignați de faptul că nimeni nu le-a explicat cum au fost selectate persoanele care au fost îmbarcate în avion.



"– De un ceas jumătate umblăm și nu putem rezolva nimeni.

– Ce anume?

– Au anulat zborul. Cineva zboară la Dublin acum seara, o sută și ceva de persoane zboară, dar 30 și ceva de persoane nu zboară și nimeni nu clarifică lucrurile. Iată doamna nici nu vrea să vorbească."



"– Plec la Dublin, când la Dublin anunț: chemăm pasagerii cu copiii, restul avem un anunț pentru dvs., restul nu pleacă, deoarece și au început dezbaterile.

– De ce?

– Că nu sunt locuri în avion. Dar care e treaba? Eu biletul l-am procurat cu o lună și jumătate în urmă."



"– Pot să întoarcă banii și de cumpărat bilet pentru altă zi.

– Cât ați achitat pentru bilet? În ce constă nemulțumirea?

– Am achitat 3.800."



Unii moldoveni care și-au programat o vacanță sau trebuiau să ajungă la muncă nu au putut să o facă, iar acest lucru i-a scos din sărite.



"M-a obligat să schimb biletul, fiindcă n-au avut azi zboruri. Trebuia să fiu la muncă. Acum, am schimbat biletul pe duminică seara. Ne-a explicat că n-au locuri, că în avion sunt 40 de locuri care sunt rezervate și securizate de cineva, care noi nu știm. Informație nimic concretă n-am avut."



"Ne-am programat plecarea cu soțul, am concediu. Zilele sunt limitate, vă dați seama. Cel mai tare ne-a indignat atitudinea doamnei reprezentant care dă din umeri și nu știe cum să explice situația."



Reprezentanții companiei aeriene așa și nu ne-au spus după ce criterii au fost aleşi pasagerii care au zburat şi nici de ce au decis ca unii să rămână pe aeroport.