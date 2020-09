SCANDAL. Noile reguli de amplasare a publicității stradale ar favoriza compania EPA Media

Noile reguli de amplasare a publicităţii stradale au fost elaborate pentru a favoriza compania EPA Media. Cel puţin asta susţin reprezentanţii Asociaţiilor Agenţiilor de Publicitate. În 2007, Primăria Chişinău a încheiat un parteneriat public privat cu EPA Media. Compania urma să renoveze staţiile de aşteptare a transportului public. Contractul expiră în 2021, iar organizatorii conferinţei de presă susţin că şi municipalitatea are de îndeplinit unele obligaţii. Potrivit înţelegerii, EPA Media urmează să primească 1580 de panouri de publicitate, 600 de citylight-uri sau suporturi pentru reclamă stradală şi un număr nelimitat de citylight-uri, care vor fi instalate la staţiile de aşteptare a transportului public."Conform acestor puncte din contract, suprafaţa de publicitate care va fi oferită acestei companii este de 60 de mii de metri pătraţi. Dacă în prezent în Chişinău suprafaţa este de 39 de mii de metri pătraţi, atunci, cu un simplu calcul matematic putem să vedem că suprafaţa care va fi oferită companiei depăşeşte aproape de două ori suprafaţa disponibilă din oraş.""Reiese că se oferă condiţii favorabile pentru compania EPA Media din contul celorlalţi jucători de pe piaţa de publicitate. Acum, în următoarele luni noi o să înţelegem cui îi este rentabil, pentru că începe campania şi va fi clar cine şi unde va amplasa aceste panouri."Am încercat să luăm un comentariu de la EPA Media, însă reprezentanţii companii ne-au spus că vor reveni pe parcursul zilei de joi cu o reacţie oficială. Viceprimarul Capitalei Victor Chironda, care este responsabil de conceptul privind amplasarea publicităţii stradale, respinge însă toate acuzaţiile."Eu nu vreau să comentez, iarăşi, acuzaţii bazate pe faptul că ei aşa cred. Nu favorizăm pe nimeni, noi vrem să facem ordine în publicitatea din oraş."Totuşi, Chironda a recunoscut că, potrivit contractului semnat cu EPA Media, municipalitatea are de îndeplinit mai multe condiţii de îndeplinit:"Atunci în contract a fost prevăzut, dar "EPA Media" nu a înaintat solicitări nici atunci, nici acum, nici înainte nu va înainta. Noi acum o să examinăm solicitările noilor proprietari, dar, sub nicio formă, nu vor afecta tot ce înseamnă billboard-uri sau publicitate în oraş."Din 2007, EPA Media a avut mai mulţi proprietari. Recent, portalul newsmaker.md a scris că majoritatea acţiunilor ale aceste companii au fost cumpărate de agentul economic care deţine şi mai multe chioşcuri de vânzare a ziarelor. În ultima perioadă, municipalitatea a demontat circa 600 de panouri de publicitate, pentru că ar fi fost amplasate ilegal. Totodată, Primăria a elaborat un nou concept al publicităţii stradale care împarte Capitala în trei zone, unde vor fi reguli diferite de instalare a billboard-urilor. Regulamentul urmează să fie examinat şi aprobat de CMC.