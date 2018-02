SCANDAL MONSTRU într-o familie din raionul Soroca. Şi-a bătut soţia şi a ameninţat-o că va ucide bebeluşul lor de doar două săptămâni

Scandal într-o familie din satul Băxani, raionul Soroca. Stăpânul casei şi-a bătut soţia şi a ameninţat-o că va ucide bebeluşul lor de doar două săptămâni. S-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni. Femeia în vârstă de 24 de ani a reuşit să fugă din casă cu cel de-al doilea copil - o fetiţă de numai un an.



Potrivit ei, cearta a pornit după ce familia a sărbătorit ziua de naştere a soţiei: "Ne-am certat, el m-a lovit, iar copilul s-a speriat. Am ieşit şi m-am dus la primărie. El consumă periodic alcool, am doi copiii şi ne este frică".



Femeia se temea întrucât bărbatul ei a ameninţat-o că va omorî copilul dacă va depune plângere împotriva lui. Luni dimineaţă, aceasta a mers, totuşi, la primărie şi a anunţat despre cele întâmplate. Soţul ei, în vârstă de 22 de ani, a fost reţinut.



"Poliţiştii au întocmit agresorului termenul de restricţii de 10 zile, agresorul în vizorul poliţiei nu s-a aflat, victima a fost trimisă la medicul legist pentru aprecierea gravităţii leziunelor corporale", a menţionat Ludmila Sochircă, reprezentantul IP Soroca.



Potrivit asistentei sociale din sat, acum mama şi cei doi copii se află în afara oricărui pericol.



"Copii sunt protejaţi, au fost separaţi de agresor. O să conlucrăm cu primăria, cred că o să găsim o locuinţă unde să-i plasăm", a declarat Emilia Cazacu, asistent social în satul Băxani.



Primarul localităţii spune că familia se află la evidenţa autorităţilor locale.



"Sunt veniţi în sat din luna septembrie, sunt puşi la noi în sat la evidenţă. Deseori ne întâlneam cu familia dată, întrebam cum este situaţia. Le-am făcut ajutor social, am propus nişte hăinuţe, am găsit familii care pot să le ajute", a precizat Ghenadie Pereteatcu, primarul satului Băxani.



Vecinii susţin că nu au observat până acum dacă bărbatul îşi bătea soţia:



"Am vorbit, parcă mi s-a apărut o familie normală".



"Niciodată nu ni-a spus că el pe dânsa o bate sau că el serveşte".



"El când se îmbăta, făcea concerte, asta era la dânsul".



Potrivit codului penal, violenţa în familie este pedepsită cu închisoare de până la trei ani.