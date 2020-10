Scandal la vârful conducerii Primăriei Capitalei: Ceban i-a reproşat lui Chironda că depăşeşte termenele

Scandal la vârful conducerii Primăriei Capitalei. Ion Ceban s-a săturat de promisiunile subalternilor săi şi i-a luat la ros în şedinţă publică. De data aceasta, edilul a răbufnit în adresa viceprimarului Victor Chironda. Ceban s-a arătat nemulţumit că unele proiecte cu ar fi regulamentele privind publicitatea stradală, de care e direct responsabil Chironda, sunt implementate cu viteza melcului."Cu publicitatea stradală unde ne aflăm cu regulamentul, că este dezastru? Când te uiţi pe la mall-urile acelea este dezastru total, cârnaţi alături de chiloţi şi tot ce vreţi în continuare."" - Suntem la etapa la care trebuie să prezentăm regulamentul la următoarele comisiii ale consiliului. El deja se află pe site în dezbateri, de 2 săptămâni. - El se află în dezbateri de jumătate de an. Ultima veriată, ultima, cu toate modificările cerute."Şi în privinţa proiectului privind parcările cu plată, primarul a avut ce să-i reproşeze lui Victor Chironda."Bine, am văzut firma, cum au numit-o unii. Ridică maşinile, dar întrebarea este alternativă, unde parcăm.""Suntem în proiectarea a tuturor străzilor din zona centrală, pe fiecare stradă vom avea o nouă schemă de organizare.""Concret, domnule viceprimar. Concret, când vom avea acest studiu finalizat. Oamenii ne întreabă când."O altă problemă care i-a sărit în ochi primarului sunt şantierele lăsate baltă de firma contractată de "Apă-Canal Chişinău", în cadrul proiectului semnat cu BERD şi BEI privind reabilitarea reţelelor de apeduct şi canalizare din oraş. Edilul s-a arătat revoltat de faptul că în urma echipelor de muncitori, şanţurile pe unde trec ţevile nu sunt asfaltate nici după o lună."Noi le plătim bani şi ei, mă scuzaţi de expresie, fac şi ei ce faceţi şi dumneavoastră în capul nostru."Cu ei suntem cu în permanent dialog, în permanentă discuţie. Colegii noştri sunt alături de ei pe şantier şi depunem maxim efort pentru ca în cel mai scurt timp să înlăturăm momentele dificile pe care le-aţi arătat şi dvs.""De ce nu le duceţi nişte bomboane, nişte colaci în coadă, să le puneţi câte un pahar de vin, cât sunt de bravo?Discutaţi...penalizaţi-i. Data viitoare când mai încheiem vreun contract cu astfel de nemernici, ca altfel nu am cum să le spun, să ne gândim de 10 ori şi la condiţiile contractului, şi la condiţiile de penalizare."Problema şantierelor lăsate în urmă de firma responsabilă de modernizarea reţelelor de apă şi canalizare a fost discutată şi acum o săptămână. Reprezentanţii Apă-Canal Chişinău nu au fost de găsit pentru a ne spune câte şanţuri neasfaltate sunt în oraş.