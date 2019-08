Scandal la un liceu din Capitală. Directorul instituţiei ar fi fost demis ilegal

Scandal la liceul Prometeu din Capitală. Unul din fondatorii instituţiei, care ocupa şi funcţia de director, ar fi fost demis ilegal, de ceilalţi doi cofondatori.

Aurelian Silvestru, cel care a ocupat funcţia de manager al liceului timp de 28 de ani, spune că la mijloc ar sta un conflict de interese. Am încercat să vorbim cu ceilalţi doi fondatori, dar aceştia au spus că vor veni cu o reacţie oficială mâine.

Aurelian Silvestru spune că a fost anunţat că nu mai este director al liceului Prometeu, în data de 3 iulie curent. De atunci însă, acesta vine zilnic la locul său de muncă şi spune că refuză să se conformeze unei decizii pe care o consideră ilegală.



"Este o demisie nelegală pe care noi am atacat-o în instanţa judiciară. Dar atât vreau să menţionez nu este un conflict de muncă, este un conflict de interese, este o încercare de a deturna activitatea liceului de la ceea ce avem noi ca strategie de creativitate, de personalitate, cu demnitate", a spus AURELIAN SILVESTRU, cofondator al liceului Prometeu.



Avocatul lui Aurelian Silvestru spune că ceilalţi doi cofondatori ar încălca statutul liceului semnat de ministerul educaţiei culturii şi cecetării şi cel al justiţiei.



" A fost o chestiune bine organizată, concertată. Scopul fiind preluarea conducerii liceului. Cum am şi zis cu regret am ajuns să asistăm la atac raider asupra instituţiilor de învăţământ, deja. Şi-au creat o lume paralelă dacă vreţi, în care îşi desenează statute, îşi organizează concursuri", a spus VICTOR MUNTEANU, avocat.



Între timp, pe saitul instituţiei a fost anunţat concurs de ocupare a funcţiei de director.

Am încercat să discutăm cu cei doi cofondatori vizaţi. Roman Nicu a spus că mâine va oferi detalii şi declaraţii la acest subiect, iar Stepan Cioclea nu a dorit să vorbească cu presa, deşi se afla la birou.



"Nu vrea să dea comentarii, pentru că mâine la ora 10 va fi domnul Nicu la liceu, un pic mai sus, puteţi veni acolo să discutaţi cu dumnealui, Iorga 2".

Aurelian Silvestru a acţionat deja în judecată cei doi parteneri. Potrivit acestuia, scandalul din cadrul liceului nu va afecta procesul de învăţământ. Am încercat să obţinem o reacţie la acest subiect şi de la reprezentanţii Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării dar responsabilii ne-au spus că sunt într-o şedinţă şi au solicitat să revenim mai târziu.