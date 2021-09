SCANDAL la un colegiu din Cahul. Mai mulţi profesori se plâng că sunt intimidaţi şi hărţuiţi de administraţie

Acuzaţii grave în adresa administraţiei Colegiului "Iulia Haşdeu" din Cahul. O profesoară spune că a fost eliberată din funcţie pe nedrept, iar alţi dascăli susţin că au fost nevoiţi să demisioneze, pentru că au fost supuşi presiunilor din partea directorului adjunct al instituţiei. Ionela Gârneţ, profesoara de economie, susţine că neînțelegerile au apărut încă acum trei ani şi în tot acest timp a fost persecutată şi intimidată, iar în august a fost concediată fără motiv."Verbal am fost numită, am fost ameninţată de către domnul Tătaru că n-o să-mi iau gradul didactic dacă nu accept ceea ce el solicită. Au o atitudine de parcă acest colegiu le-ar aparţine şi nu ar fi o instituţie publică”, a declarat fosta profesoară Ionela Gîrneţ.Oxana Bob este printre primii profesori care au decis să plece. Profesoara spune că neplăcerile au început odată cu venirea în funcţia de director adjunct pentru instruire şi educaţie a Tatianei Zbârciog."De-acum erau nişte aşteptări să fim chemaţi, să fim interogați şi întotdeauna acuzaţi. Odată cu venirea doamnei s-a schimbat parcă toată administraţia, şi cu părerile, şi cu activitatea", a declarat fosta profesoară Oxana Bob.Iar Ecaterina Nazarin, care a activat 14 ani în această instituţie, spune că a plecat, pentru că nu a mai rezistat hărţuielilor:"Eram persecutată, hărţuită moral şi psihologic de aşa zisa administraţie. Mie, de exemplu, mi s-a îngrădit chiar şi dreptul de avansare, adică să susţin la grad, nu mai spun de formările profesionale".De cealaltă parte, directorul Colegiului din Cahul neagă acuzaţiile profesorilor."Dânsa a fost eliberată conform articolului din Codul Muncii cu privire la lipsa nemotivată de la serviciu mai mult de patru ore. - Sunt nişte acuzaţii false şi dânsa, într-adevăr, a lipsit foarte mult de la ore nemotivat", a declara directorul colegiului "Iulia Haşdeu", Gheorghe Tătaru.Iar directorul adjunct Tatiana Zbârciog spune că administraţia nu a împiedicat niciodată participarea profesorilor la cursuri de perfecţionare:"Niciodată nu a fost vreun cadru didactic care să solicite perfecţionare şi să nu fie admis. Din contra, noi avem situaţii în care eu caut cadre didactice să-i trimitem, să-i implicăm în diverse proiecte".Ministerul Educaţiei susţine că a înregistrat doar o petiţie cu referire la acest caz, din numele profesoarei Ionela Gârneţ. Demersul se află în curs de examinare, iar autorităţile vor anunţa ulterior rezultatele anchetei.