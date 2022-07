Scandal la Truşeni. Mai mulţi locuitori se plâng că apă neagră şi urât mirositoare le-a curs la robinet, o perioadă. Oamenii îşi fac griji pentru sănătatea lor şi cer explicaţii de la autorităţi. Mai mult, timp de câteva zile ei nu au avut deloc apă. Autorităţile susţin că problema e temporară şi apare de obicei vara, când cresc necesităţile de apă. În localitate sunt şapte sonde, iar volumul de apă este insuficient pentru satul care se extinde. Pentru a rezolva situaţia, muncitorii interconectează sondele, pentru a furniza apă acolo unde nu este. Procesul provoacă, însă, tulburarea nămolului din reţele, iar acestea nu au fost curăţate de ani buni.Comuna Truşeni nu este conectată la apeduct. În localitate sunt şapte sonde, care oferă doar apă tehnică. De câteva zile, într-o zonă a localităţii, din robinete a curs apă neagră şi urât mirositoare."Apa asta care vine de la sonde o folosim la spălat vasele, maşina de spălat şi facem baie, dar acum, zilele trecute, nici de spălat nu puteai să te speli că era neagră ca nămolul. Eu şi aşa sunt bolnavă, vai de capul meu, şi cu inima, şi pancreas, şi tensiune, şi tot", spune Ana Apostol, locuitoare a comunei Truşeni.Ana Apostol susţine că e nevoită să-şi cumpere apă de băut, cu un leu şi 20 de bani litrul."Poftim, cumpăr apă de băut şi beau, fac mâncare, nu avem ieşire din situaţie. În fiecare săptămână cumpărăm apă. Situaţia e grea şi suntem aici la doi paşi de la oraş, nu se poate de rezolvat nimic. Oleacă de apă am avut câţiva ani şi a fost bună, acum şi pe asta ne-au luat-o".Miercuri şi joi, nu a fost apă deloc într-o parte a comunei."- Iată, uitaţi-vă. La moment, apa e deschisă din drum, apă nu este. - De cât timp? - Ieri toată ziua nu a fost, azi noapte nu a fost".Lângă gospodăria Anei Mămăligă este o fântână, însă oamenii se tem să folosească la băut apa. Potrivit autorităţilor, nu este apă în 80 la sută din fântâni."Iată, serviţi. Vedeţi? Eu nu servesc, vă spun, am patru ani nu servesc. Ne facem griji şi aşa suntem putrezi şi mai existăm oleacă pe pământ, sănătate nu prea avem".Localnicii sunt indignaţi."De când e satul, au tras apă borcută şi nu o poţi bea, pute. E tare greu cu dânsa, pute şi în casă tot. Nu ai treabă cu dânsa mai bine nici nu o folosi, trebuie să ne dea de la oraş filtrată, altfel"."- Aţi avut probleme cu apa? - Nu avem nici acum, nici ieri nu am avut şi trece un timp oarecare, apă nu-i. Murdară a fost, s-au unit cu linia cealaltă, negrie aşa, nu trebuia să se unească. Noi avem a noastră, lumea a plătit, vai de șalele noastre ce a fost"."O consum după fierbere, altfel nu, rar când aşa. La o sete zdravănă deja nici nu mai atragi atenţie e bună sau nu e bună".Autorităţile locale spun că cele şapte sonde din sat sunt alimentate de la acelaşi bazin subacvatic. Şi pentru că apa nu ajunge în unele zone, mai populate, s-a decis ca unele reţele să fie interconectate, iar pentru aceasta furnizarea apei a fost oprită."Apa murdară o să apară de fiecare dată când se sistează apa din reţea. Atât timp cât curge, nu se sistează, apa e curată tot timpul. Cum se opreşte apa, mâlul care este plasat pe ţevi se înfoaie. În rezultat, o oră poate să curgă apă neagră. Noi preconizăm să spălăm toate reţelele", a declarat Svetlana Grozav, administrator interimar, Întreprinderea comunală Trușeni.Acum patru ani, apeductul de la Chişinău a fost prelungit până la intrarea în Truşeni. Pentru lucrări s-au investit șapte milioane de lei. Mai departe, autorităţile locale încearcă să se descurce cum pot. Recent, s-a încheiat proiectul de reţea, însă pentru implementare sunt necesari 30 de milioane de lei, bani pe care autorităţile locale nu-i au."- Avem un proiect făcut, expertizat, finalizat. Căutăm finanţare, avem două milioane preconizate pentru lucrări în toamnă şi cred că într-o lună o să fie licitaţie. El este adus până la marginea satului şi e stopat. - Aveţi banii? - Nu îi avem. Noi căutăm şi am depus şi la Satul European", a menționat Ghenadii Nedreaga, primar interimar al comunei Truşeni.Recent, autorităţile de la Truşeni au efectuat analize chimice la apa din cele 7 sonde, 50 de fântâni şi 7 izvoare. Rezultatele finale vor fi curând gata, dar cele preliminare arată că apa din sonde nici pentru adăpatul animalelor nu este bună. Şi apa din majoritatea fântânilor nu este bună pentru consum. În comuna Truşeni locuiesc 9 500 de oameni.