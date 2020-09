Scandal la Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” din Bălţi. Motivul pentru care se cere demisia directorului

Ei cer demisia directorului teatrului, Vlad Slavian.''- Demisia, afară şi gata! Am terminat Discuţia!- Asta e!- Am terminat avântul tău câcăcios.- Asta e.''''Că să ne plătească cu ora, bine domnule, dar în creaţie nu există aşa ceva. Eu în loc să vin să creez, eu trebuie să vin să aud mârşăvenii. Nu-s la locul lor. Ni i-au adus, ni i-au pus, nu s-a consultat nimeni cu colectivul. Îi vrem noi, nu-i vrem.''''Sunteţi în vârstă, că nu ştiu ce. Dar eu ştiu că se adună oamenii, se discută. Eu nu calc în acest teatru până nu pleacă el, categoric! Nu sunt doar eu, suntem undeva vreo 15 oameni. Facă teatru cu patru oameni care au rămas.'''' Eu nu pun etichete pe sticle, ca într-o zi să am de aplicat 1000 de etichete, iar în alta, 500. Eu fac spectacole. Eu le voi face pe o normă, pe jumătate de normă. Eu trebuie să fac un spectacol, iar pentru asta pot lucra şi ziua, şi noaptea. Nu poţi măsura volumul de muncă în ore.'', a spus IRINA FARMANIUC, coregraf.''Noi nu mai vrem acest director. Noi nu lucrăm până nu pleacă din funcţie. Să avem şi noi un om care înţelege ce înseamnă teatru, ce înseamnă artă. Dar noi nu avem. La noi se fac veceie şi coridoare. În sala e frig de doamne fereşte.'', a zis CIPRIAN RĂCILĂ, regizor.''Toată zarva care s-a întâmplat în aceste zile sunt nişte atacuri la persoană. Dar aşa, aţi auzit şi dumneavoastră, nu le plac. Păi bine, nu trebuie să placi la toată lumea. Suntem aici ca să administrăm acest teatru. Pentru a le face actorilor condiţii. Ne-am străduit în decurs de trei ani şi jumătate.'', a declarat VLAD SLAVIAN, directorul Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”.Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” din Bălţi este închis din martie, din cauza pandemiei. Acum, peste 20 de actori susţin că nici după pandemie nu vor ieşi pe scenă cu actualul director la conducere.Ofiţerul de presă al Ministerului Educaţiei, Doina Gafencu, nu a răspuns la apelurile noastre pentru a ne spune ce soluţii există pentru aplanarea conflictului de la Teatrul din Bălţi.