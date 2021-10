Scandal la Taraclia. 200 de angajaţi ai unei uzine riscă să rămână fără lucru, după ce întreprinderea va fi deconectată de la gaz

Mai mulţi angajaţi ai unei uzine din Taraclia au ieşit la protest după ce au aflat că întreprinderea ar putea fi deconectată de la gaz. Administraţia companiei susţine că 200 de oameni riscă să rămână fără locuri de muncă, iar odată cu stoparea producerii, va acumula mari datorii. De cealaltă parte, reprezentanţii "Taraclia Gaz" spun că întreprinderea a utilizat resurse peste limita admisibilă, iar în contextul stării de urgenţă, mai multe instituţii publice ar putea rămâne fără gaz.Zeci de oameni s-au adunat vineri în faţa uzinei. Ei dau vina pe autorităţi pentru gestionarea defectuoasă a crizei energetice."O să rămânem fără salariu, fără bani, cum o să trăim? Pentru ce am votat? Am votat pentru Maia Sandu şi "totul va fi bine, totul va fi normal". Unde e acea normalitate?!""A venit aici partidul Maiei Sandu, noi l-am susţinut.""Nu vrem să ne deconecteze gazul. Avem 180 - 200 de angajaţi. Toţi o să rămânem fără locuri de muncă. Nu putem permite acest lucru. Toţi avem familii, pe care trebuie să le întreţinem."Juristul uzinei spune că dacă întreprinderea nu va activa în regim obişnuit, aceasta va trebui să achite penalităţi."Întreprinderea are obligaţiuni pe care trebuie să le îndeplinească, iar în contracte sunt stipulate amenzi. Cine o să le compenseze?"La faţa locului au venit reprezentanţii "Taraclia Gaz", care susţin că uzina ar fi utilizat prea multe resurse, iar conducerea întreprinderii ar fi fost avertizată."Ei au planificat pe lună 270 de mii de metri cubi. Potrivit contractului, acest volum se împarte proporţional la zilele lunii. Voi aţi depăşit! Gata! De la începutul lunii volumul a fost depăşit cu cinci mii de metri cubi."Angajaţii uzinei au recunoscut că au depăşit norma zilnică, dar neagă că au fost avertizaţi."Ne-au impus o limită de la 6000 până la 8000 de metri cubi pe zi. Noi nu putem să lăsăm jumătate făcute plăcile de ceramică. Aşa s-a întâmplat că ieri am consumat 10 000 de metri cubi. Este ceva normal. Mâine poate vom cheltui nu opt mii, ci şase."De cealaltă parte, directorul "Taraclia Gaz", Fiodor Covalji, spune că întreprinderea a mărit consumul de gaze cu până la 30 la sută:"Înţeleg că sunt oameni de afaceri şi consumă atât timp cât preţul la gaz este accesibil, dar vorbim despre securitatea acelor consumatori care ar putea să rămână fără gaz. Este sectorul privat, spitalul, grădiniţele şi altele."Fiodor Covalji a mai declarat că uzina a depăşit şi anterior limita admisibilă la consumul de gaze.