Scandal la şedinţa CMC. Consilierii n-au putut aproba lista unui grup de lucru care va elabora un nou concept al alimentaţiei în şcoli şi grădiniţe

Până la pregătirea unui nou concept al alimentaţiei în şcoli şi grădiniţe, consilierii municipali s-au certat zeci de minute ca să aprobe lista celor care îl vor elabora. Unii erau deranjaţi că în grupul de lucru urmau să fie incluşi reprezentanţi ai societăţii civile, ca membri cu drept de vot.



"Eu încă o dată enunţ amendamentul meu. Acesta este ca grupul de lucru să fie suplinit cu două persoane din societatea civilă şi anume cu doamna Ala Revenco şi Chirilescu Carolina. Cu drept de vot", a spus consilierul PAS, Zinaida Popa.



Amendamentul nu a fost aprobat, deoarece 24 de consilieri s-au abţinut de la vot, ceea ce a stârnit un val de replici.



"Doamna Revenco, apropo, a fost în comisia trecută. Eu nu am văzut un rezultat, fără supărare. - Ea stă numai la televizor. - Rezultat zero", a spus consilierul PSRM, Dinari Cojocaru.



"La comisia trecută nu am fost invitată nici la o şedinţă, nu am fost invitată nici măcar să semnez acordul final", a spus fondatoarea Asociaţiei "Părinţi Solidari", Ala Revenco.



"Nu vă supăraţi, la televiziuni, nu ştiu de ce, sunteţi invitată, dar la grupul de lucru, nu", a spus consilierul PSRM, Dinari Cojocaru.



"Lăsaţi-mă să mă expun, nu trebuie să mă includeţi în grupul de lucru. Doar datorită societăţii civile s-a făcut presiune, s-au schimbat lucrurile. Cu toată armata dumneavoastră de funcţionari pe care o aveţi... - Noi suntem în procedură de vot, nu la luare de cuvânt", a răspuns fondatoarea Asociaţiei "Părinţi Solidari", Ala Revenco.



Consilierii PAS au avut pretenţii şi la membrii delegaţi de ANSA în această comisie.



"În locul domnului Vengher Roman, care a contribuit ca să ajungă mâncarea cu viermi pe masa copiilor, o propunem pe doamna Ala Revenco", a spus consilierul PAS, Zinaida Popa.



"Voi vreţi să schimbaţi fiecare persoană, găsiţi un ghimp, parcă sunteţi în clasa a douăsprezecea, mă ieraţi, vă rog frumos", a spus a spus consilierul PSRM, Dinari Cojocaru.



"E foarte clar de ce colegii de la PSRM îl susţin pe domnul Vengher. Pentru că el este omul domnului Mudreac, deputat PSRM, fost şef ANSA Chişinău.. ", a spus a menţionat consilierul PAS, Alexandr Trubca.



"Ori noi permitem Executivului să lucreze, ori voi veniţi de fiecare dată cu mărunţuşuri", a spus consilierul PSRM, Dinari Cojocaru.



Nici acest amendament nu a fost aprobat, aşa că aleşii locali au luat o pauză, la solicitarea consilierilor PAS. După ce au revenit, Ala Revenco şi Carolina Chirilescu au fost incluse în grupul de lucru ca reprezentanţi ai societăţii civile, dar fără drept de vot. Totodată, Roman Vengher nu va face parte din grup, în locul său urmând a fi desemnat un alt reprezentant al ANSA. Contactat telefonic, ultimul a calificat acuzaţiile drept nefondate şi a precizat că nu a figurat în niciun dosar privind alimentaţia în instituţiile şcolare sau preşcolare.