Scandal la scara unui bloc din Capitală. Locatarii sunt indignaţi că la intrarea în clădire se construieşte o sală de fitness

Embed:

Scandal la un bloc de pe strada Eugen Coca din Capitală. Locatarii sunt indignaţi că intrarea principală în clădire a fost privatizată, iar acolo se construieşte o sală de fitness. Oamenii au aflat despre faptul că vor putea folosi doar intrarea auxiliară, când muncitorii au început să clădească pereţii. Proprietarii susţin că au toate actele în regulă. Locatarii blocului se tem că în cazul unei situaţii excepţionale vor rămâne blocaţi în clădire.



"Eu nu țin minte, în 91 când a fost cutremurul cela mare, noi înca eram copii noi toți am ieșit, și nu am îcaput pe aici. Cine pe aici a ieșit cine pe acolo."



"Aici ei vor să facă pereți, da dacă doamne ferește un cutremur, un pojar unde sa fugă lumea?! Doamne ferește o înmormantare, n-ai cum să scoți sicriul cu mort. "



Proprietarii susţin că au cumpărat două încăperi la parter şi holul de la intrarea principală, care le uneşte, încă în 2010. Suprafaţa totală este de 250 de metri pătraţi.



"Avem toate actele. Aceasta nu este intrarea principală, este proprietate privată. Avem toate actele de proprietate, dar şi autorizaţia pentru construcţie", a zis Тatiana, proprietară.



La faţa locului a fost chemată şi poliţia, care a constatat că ridicarea sălii sportive este legală.



"Exista o hotarire de judecata din 2016 in care judecatoria sectorului Buiucani, unde este irevocabila si defenitiva referitor ca asociatia de pe strada Coca 17 nu trebuie sa creiieze nici un obstacol pentru creaea acestui centru de fitnes",a spus Sergiu Muruz, polițist.



Locatarii blocului dau vina pentru cele întâmplate pe fostul preşedinte al asociaţiei de locuințe privatizate, fostul consilier municipal Oleg Cernei.



" A venit cereni la presedinte de asociatie. S-au inceput furturile a vandut si incaperea in care state presedintele, a vandut iaca iesire. "



Oleg Cernei neagă însă toate acuzaţiile.



"Parterul nu apartinut nici o data ascociatiei, a fost privatizat in momentul cand sa format asociatia de proprietari. Eu cat am fost acolo presedinte permanet oamenii au avut intrarea centrala, respectiv eu nu am vandut nimic. Deci asta e spatiu de uz comun", a declarat Oleg Cernei, fost preşedinte al asociaţiei.



Oamenii legii investighează cazul. Până vor fi stabilite toate circumstanţele incidentului, lucrările de construcţie au fost stopate.