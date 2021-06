SCANDAL la Primărie. Ceban: Chironda, vizat într-o anchetă de serviciu pentru absenţă la muncă, nu a prezentat nicio cerere de concediu

"Nu s-a întors în concediu, pentru că în concediu în aşa formă nu a plecat. A lipsit foarte multe zile de la locul de muncă. Nu există cererea respectivă despre care menţionează dumnealui", a spus Ion Ceban, primarul Capitalei.Edilul Capitalei a menţionat că Victor Chironda nu a informat despre absenţa sa şi a declarat că acesta s-ar fi aflat peste hotarele ţării. Drept răspuns, Chironda a declarat că a depus documentul, însă acesta nu a fost înregistrat."Luni, când am venit în 7 iunie am intrat la dumneaei şi am înţeles că cererea mea nu este semnată, ce să fac? Nu ştiu, primarul a zis că trebuie să vă vedeţi. Dumneaei nu mi-a spus de faptul că pe 31 mai au iniţiat o Comisie, care nu înţeleg în bază la ce s-a iniţiat", a menționat Victor Chironda.Viceprimarul susţine că abuzurile din ultimele zile asupra lui sunt o tentativă de intimidare, întrucât, acesta ar fi devenit incomod. El a venit astăzi în faţa presei alături de avocatul său, care a precizat că va depune mai multe denunțuri la Procuratura Generală, inclusiv pe numele consilierului municipal din partea Partidului "ŞOR" Valerii Klimenko, care l-ar fi ameninţat cu puşcăria."Vom denunţa însăşi persoanele care au efectuat aşa-zisa anchetă de serviciu la data de 31 mai şi au falsificat acele acte care le-au emis şi le-au adus la cunoştinţă cu data de 17 iunie 2021. Inclusiv, am făcut referire şi la Irina Babin şi ceilalţi membri ai Comisiei care au semnat actele respective", a declarat Oxana Eșanu, avocatul viceprimarului.Klimenko i-a dat lui Chironda la dispoziţie două zile pentru ca acesta să anunţe cine sunt corupţii din Consiliul Municipal. Acum câteva zile, într-o postare pe Facebook, consilierul municipal Ion Cebanu a scris că Victor Chironda este cel care ar fi adus-o pe Svetlana Dogotaru în funcţia de arhitect-şef al Capitalei. Viceprimarul a recunoscut că a fost cel care i-a recomandat candidatura."Eram în relaţii ok, eu consideram că dumneaei, ce nu se poate de avut încredere în oameni sau ce", a precizat viceprimarul Capitalei.Informația vine după ce marţi, Victor Chironda a ieşit într-o conferinţă de presă şi a cerut anchetă de serviciu pe numele arhitectului-şef, Svetlana Dogotaru, pe care o acuză că ar permite agentului economic care vrea să demoleze Hotelul Naţional să încalce procedurile de elaborare a documentației de urbanism. În replică, Dogotaru a spus că viceprimarul Victor Chironda este un incompetent.