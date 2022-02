SCANDAL la piața din Orhei. Comercianții, nemulțumiți că sunt obligați să vândă la tarabe

Unii comercianţi din Orhei sunt nemulţumiţi că autorităţile locale nu îi lasă să vândă marfa decât în spaţiul amenajat conform legii. Oamenii şi-au expus marfa în faţa gheretelor sau chiar pe tortuare, lângă piaţă, pentru că spun că doar aşa pot atrage clienţii."Pe timp de iarnă să ne alunge ca pe nişte câini. Cândva am pus cuvânt pentru ei şi acum am rămas a nimănui, aşa consider eu.""Eu nici la uşă nu pot pune nimic. Dacă avem un set, nişte mănuşi, nişte ciorapi, nimic. Ne-au spus că dacă vrem să le atârnăm la uşă, trebuie să ţinem uşa închisă, acesta este răspuns?"O femeie care vinde de 10 ani la piaţă e nemulţumită că trebuie să vândă produsele printre tarabele cu fructe şi legume."Eu trebuie să vând mărunţişuri, ace şi aţă în locurile în care se vând fructe, legume, carne, salamuri. Nu am cumpărători, ieri am vândut de 24 de lei. Şi eu trebuie să plătesc patentă, chiria, să-mi cumpăr mâncare. Lăsaţi-ne să lucrăm aşa cum lucram până acum."Primarul Pavel Verejanu spune că nu face decât să se asigure că legea e respectată."Evident, noi, ca autoritate publică locală, avem prescripţii de la organele competente, de la ANSA, poliţie, pompieri care cer conformarea legislaţiei. Sper că vom găsi o soluţie de comun acord cu toţi vânzătorii din piaţă, ca ei să-şi poată dezvolta afacerea pe interiorul pieţei", a declarat Verejanu.Şeful subdiviziunii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor Orhei, Lilian Chirila, susţine că sunt multe cazurile celor care vând marfa direct de pe trotuar."Inspectorii au văzut că se desfăşoară şi comerţ stradal ilegal în perimetrul pieţei şi au fost făcute recomandări administraţiei publice locale responsabilă de administrarea şi coordonarea comerţului în teritoriu ca să întreprindă măsuri astfel încât persoanele date să-şi desfăşoare activitatea în incinta pieţei", a declarat Lilian Chirila.Până acum, autorităţile i-au avertizat doar pe vânzătorii care au încălcat legea. Dacă însă aceştia nu se conformează, vor fi amendaţi cu până la 3 mii de lei, iar pentru persoanele juridice, amenda ajunge la 9 mii de lei.