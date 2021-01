SCANDAL la piaţa Delfin. Mai mulţi agenţi economici se plâng că sunt constrânşi să-şi sisteze activitatea

Ar fi constrânşi să-şi închidă afacerile, pentru că au refuzat să achite chiria pentru perioada stării de urgenţă în care nu au activat. Mai mulţi agenţi economici de la o piaţă din sectorul Buiucani al Capitalei spun că proprietarul recurge la diferite metode de intimidare pentru a-i determina să-şi sisteze activitatea. Lilia Taras închiriază de 10 ani una dintre cele mai mari încăperi de pe teritoriul pieţei. Achită regulat câte 56 de mii de lei lunar, dar a refuzat să plătească pentru cele aproape trei luni cât nu a activat. Acum este în proces de judecată cu proprietarul pieţei, iar, marţi dimineaţa, mai mulţi angajaţi au început să-i demonteze acoperişul magazinului."Unde sunt şefii voştri? De ce s-au ascuns? Şobolanii au ieşit, iar ei s-au ascuns.""Acum să fie o ploaie sau să fie o ninsoare. Noi avem marfă care îngheaţă, ei lucrează acolo cu fel de fel de instrumente care în orice moment poate să ia foc. La noi materiale de construcţie aici se află."În proces de judecată cu proprietarul pieţei sunt şi alţi agenţi economici. Valentin Şveţ a fost obligat să achite 16 mii de lei. Pentru că a refuzat, zilele trecute a găsit uşa de la magazin sudată."Nu doar că nu am câştigat nimic, dar am rămas datori. El ne speria că dacă nu achităm, vom pleca. Pentru asta ne-au deconectat lumina şi ne alungă de fiecare dată."Într-o situaţie similară este şi Irina Haritonova, care de 18 ani închiriază un butic în această piaţă."Am fost obligaţi să achităm 80%. Reducere 20%. Noi am refuzat. Am trei copii. Am stat acasă două luni şi jumătate, nu am avut niciun venit. Este ireal, de unde să iau aceşti bani?"Am încercat să-i oferim proprietarului pieţei, Nicolae Dogaru, dreptul la replică, însă, acesta nu a fost de găsit.”- Vrem să vorbim cu administratorul pieţei.- El o să fie mai târziu.- Dar când mai târziu?- Nu vă pot spune.”La piaţa din sectorul Buiucani al Capitalei activează în jur de 150 de agenţi economici.