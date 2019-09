SCANDAL la Parlament. Legea care a aprins scântei, ce spun experţii şi activiştii civici

Legea care prevede arderea deşeurilor a fost motiv de ceartă în Parlament. Comisia pentru Mediu şi Dezvoltare Regională a chemat reprezentanții ministerului de resort la audieri, cei din urmă au nu au dat curs invitației. Ședința a început cu scandal, după ce unii deputați din majoritatea parlamentară au sărit în apărarea ministrului Georgeta Mincu.

"Era important să nu sfideze Parlamentul Republicii Moldova. Noi suntem obligaţi, ca instituţie, ca deputaţi, să avem acest control parlamentar şi vreau prin cei prezenţi astăzi să atenţionăm, acest lucru se întâmplă pentru prima dată în istoria Republicii Moldova", a menţionat Angel Agache, deputat PDM.



Deputatul PPDA, Inga Grigoriu, le-a luat parte celor de la Minister. Potrivit ei, invitația a fost făcută abia vineri, respectiv, nu au avut timp să pregătească raportul. Mai ales că în weekend, aceștia au fost ocupați cu salubrizarea râului Bâc.



"Acum, închipuiţi-vă că Ministerul trebuia să pregătească un amplu raport într-o zi, cu privire la implementarea acestei legi din 2016. Eu, personal am urmărit, am văzut-o, probabil şi doamna Cantaragiu tot a participat, sâmbătă şi duminică au avut loc anumite acţiuni de salubrizare a râului Bîc. Luni, într-o zi să fie pregătit un amplu raport", a precizat Grigoriu.



Ulterior, deputaţii din coaliţia de guvernare au plecat din sală, iar şedinţa a continuat în lipsa lor. Dezbaterile s-au axat mai ales pe ultimele modificări făcute la legea privind deşeurile, care permit ca acestea să fie arse. Unii experţi spun că aceste acţiuni vor avea un impact negativ asupra mediului.



"Metoda de incinerare constă în aceea că toate deşeurile se acumulează împreună şi, graţie faptului că acolo nimeresc deşeurile de plastic, care conţin venil clorit, ele duc la formarea acestor substanţe cancerogene, cum este dioxina, forana şi benzaperina. Iată anume aceste substanţe cancerogene şi reprezintă cel mai mare pericol la incinerarea acestor deşeuri", a precizat Constantin Bulimaga, expert pe probleme ecologice, doctor habilitat AȘM.



Activiştii civici au criticat faptul că aceste modificări au fost aprobate în grabă, chiar dacă proiectul nu avea toate avizele şi nu au fost organizate consultări publice.



"Da, sunt împotrivă la aşa formulare cum este legea actuală, formulare care este ambiguă şi conţine foarte multe lucruri imprecise, dar, dacă se aduce la o perfectare mai bună, atunci putem discuta. Dar, iarăşi, asta necesită un proces îndelungat, nu o secretizare, cum în două lecturi s-a trecut foarte repede, în două, trei zile", a subliniat Sergiu Ungureanu, activist civic.



"Câţi investitori au venit în Republica Moldova şi au fost respinşi. Aici este un interes a unui grup oligarhic, ca să incinereze aceste deşeuri", a spus Anatolie Prohiţchi, preşedintele Partidului Verde Ecologist.



Alţi activişti civici afirmă însă contrariul.



"Deşeurile sunt extrem de multe în Republica Moldova şi eu nu sunt de acord ca noi să le îngropăm mai departe. Noi am îngropat la infinit şi noi am transformat ţara noastră într-o gunoişte de la Criva până la Giurgiuleşti", a menţionat Ina Coşeru, membru al Comisiei de coordonare a Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic.



Într-un final, preşedintele Comisiei, Violeta Ivanov, i-a cerut şefului statului, Igor Dodon, să nu promulge legea, ci să o reîntoarcă în Parlament, pentru consultări.



"A fost votată în câteva minute, în două lecturi şi transmise Preşedinţiei. Nu avem încă informaţie cu privire la semnarea sau nu de către domnul preşedinte, promulgarea acestei legi, dar sperăm că legea va fi întoarsă", a conchis Ivanov.



Precizăm că modificările la legea cu privire la deşeuri prevăd că deşeurile vor putea fi arse în întreprinderile specializate. Anterior, directorul executiv al Mişcării pentru Dezvoltarea Durabilă "GREEN Moldova", Annaslav Yakovenko, spunea despre faptul că în spatele legii ar sta interesele familiei şefului statului Igor Dodon. Mai exact, este vorba despre fratele mai mic, Alexandru, care împreună cu fiul procurorului general al Federației Ruse, Igor Ceaika, a pus recent bazele unei afaceri în domeniul colectării gunoiului.