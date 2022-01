SCANDAL la Orheiland. Persoanele care vor vizita parcul de distracţii din Orhei riscă amenzi de câteva mii de lei

Adulţii care vor veni împreună cu micuții la parcul de distracţii din Orhei riscă amenzi de până la 9000 de lei. Va fi sancționată și administrația parcului de distracții că nu s-a conformat măsurilor anti-COVID.

Se întâmplă după ce mai multe persoane au intrat pe teritoriul parcului, chiar dacă poliţiştii au blocat accesul. La faţa locului au venit şi preşedintele raionului, primarul de Orhei, dar şi deputatul partidului ŞOR, Marina Tauber, care s-au luat la ceartă cu oamenii legii.

”- Noi înțelegem care e situația.

- Ce faceți voi?

- Bună ziua!

- Bună ziua! Eu foarte frumos am vorbit până acuma.

- Haideți să comunicăm cât mai clar.

- Haideți. Iată când s-a constituit Extraordinară de Sănătate Publică și au emis hotărârea numărul 2.

- Este și teritorială. Dumneavoastră acuma încălcați drepturile copiilor.”



Oamenii legii spun că iniţial la faţa locului au fost îndreptaţi zece poliţişti, ulterior însă, după apariţia unui conflict, au fost trimişi până la 20 angajaţi ai forţelor de ordine.



”Noi ca fracțiune suntem contra acestor măsuri și faptul că dumneavoastră primiți indicație din Chișinău este treaba voastră.”, a spus Marina Tauber.

„Noi nu primim din Chișinău. Noi avem hotărârea comisiei raionale. Poliția deja a ajuns sub plintus. Eu știu că există decizia comisiei teritoriale.”, au răspuns polițiștii.



Potrivit poliţiştilor, responsabilii Autorităţii Publice Locale, dar şi deputatul Marina Tauber, ar fi încercat prin anumite acţiuni să destabilizez situaţia şi să permită o ilegalitate. Mai exact, reprezentanții poliției susțin că circa 80 de copii au fost aduși organizat în parcul de distracție din Orhei.



''În efortul de a compromite toate acţiunile noastre de sistare a unei ilegalităţi continuu care are loc pe teritoriul Municipiului Orhei, au mers la un gest prin care au dat dovadă de o lipsă totală de respect faţă de tot ce înseamnă lege şi prevederi legale.''a spus Alexandru Bejan, şef adjunct IGP.



Primarul oraşului Orhei, Pavel Verejanu, respinge afirmaţiile poliţiei.



"Evident, sunt nişte aberaţii. Din păcate, poliţia este implicată în politicul de astăzi. Anul trecut am avut la fel abuzuri din partea poliţiei şi vedem cu o nouă guvernare poliţiştii sunt folosiţi ca o bâtă de răfuială politică. Atâta timp că nimeni nu anulat decizia Comisiei Sănătatea Publică raională, toţi din raionul Orhei se conduc de această hotărâre.", a declarat Pavel Verejanu.



Poliţia atenţionează că cei care au permis, dar și au comis aceste ilegalităţi, vor fi amendaţi.



''Părinţii sau persoanele mature care însoțesc copiii riscă să fie amendaţi cu amendă pentru persoanele fizice şi deja în cazul persoanelor juridice vorbim de amendă de până la 30, 35 de mii de lei.'', a mai spus şeful adjunct al IGP.



Adminstratorul parcului de distracție din Orhei, Marian Nicolai ne-a spus că se conformează deciziei comisiei raionale extraordinară publică Orhei. Mai mult, acesta a precizat că parcul va activa până la o nouă decizie a comisie sau până la o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

Înainte ca poliția să ajungă la OrheiLand, administrația parcului a anunțat, pe Facebook, că sezonul de iarnă la OrheiLand se va încheia duminică, 30 ianuarie. Începând cu ziua de luni, 31 ianuarie, parcul își sistează activitatea și va intra în perioada de pregătire pentru sezonul de primăvară.