Scandal la o şcoală din raionul Leova. Părinţii nu sunt de acord ca elevii să meargă la un gimnaziu din alt sat

Noul an de învăţământ a început cu scandal la o şcoală din raionul Leova. Se întâmplă în satul Beştemac, acolo unde gimnaziul a fost reorganizat în şcoală primară. Cei 22 de elevi din treapta gimnazială au fost transferaţi într-o altă şcoală, din satul vecin, Sărăţica Nouă.



"Vreau la şcoală ca să învăț, să nu pierd timpul şi să nu rămân în urmă cu temele, ca să avem un viitor mai bun, şi să ajungem tot ce ne dorim".



Părinţii spun că au fost înşelaţi de directoarea instituţiei din satul lor, care le-a spus despre reorganizare, dar le-a promis că elevii vor merge în instituţia de învăţământ din satul Cazangic, fapt cu care au fost de acord. Când au aflat de un transfer necoordonat, părinţii au mers să ceară socoteală consilierilor raionali din Leova.



"Directoarea a venit cu un proces verbal, pe care îl avem cu noi, aici la sfârşit sunt scrise următoarele: decizia de a reorganiza instituţia publică gimnazială Beştemac în şcoală primară cu condiţia de a transporta elevii conform solicitărilor părinţilor, dar solicitările noastre nu au fost luate în vedere", a declarat Maria Chiciuc, bunică.



Părinţii nu sunt de acord ca elevii să meargă la gimnaziul din Sărăţica Nouă, deoarece în următorii ani şi această instituţie urmează să fie reorganizată.



"Pe data de şase, luna decembrie 2018, s-a reorganizat gimnaziul din Sărăţica Nouă cu statut de şcoală mică care timp de trei ani nu poate fi închisă, dar după trei ani ce va fi", a declarat Valentin Enichenescu, părinte.

"Nu suntem contra profesorilor din Sărăţica, dar credem că la Cazangic, copii noştri vor avea parte de un viitor mai bun, la o şcoală mai bună."

"Diferenţa de km, la Sărăţica sunt nouă km, iar la Cazangic sunt 12 km, doi kilometri mai mult, dar în tot cazul noi vrem copii să meargă la o şcoală mai bună."



Părinţii au semnat şi un proces-verbal prin care a indicat faptul că vor ca elevii să meargă la şcoala din Cazangic. Localnicii nu exclud că documentul nici nu a fost prezentat consilierilor raionali.



"Nu l-am prezentat că nu mi s-a cerut, eu am spus totul verbal, asta e. Noi am discutat la consiliul raional, s-a discutat cu cei de la direcţia învăţământ, finanțe, cu preşedintele raionului, în acele discuţii eu am menţionat despre acest proces verbal, atât, mai mult nu s-a discutat pe acest subiect."

"În Sărăţica Nouă există o problemă, la fel, sunt sub nivelul permis, erau vreo 90 de copii în gimnaziu, fiind o instituţie dotată / modernă, s-a luat o decizie la consiliul raional ca să nu fie închisă instituţia pe perioada următorilor trei ani şi acolo dispun de cadre didactice suficiente, iar ca distanţă e nu mai mult de 10 km."



Părinţii nemulţumiţi spun că au trimis o scrisoare şefului statului, Igor Dodon, şi Ministerului Educaţiei.