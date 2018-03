Scandal la o Grădiniţă din Grătieşti! Un copil a fost lovit cu o CANĂ DE METAL în cap

Scandal la Grădiniţa nr. 1 din comuna Grătieşti, municipiul Chişinău. O mămică s-a revoltat că educatoarea i-a lovit copilul peste cap cu o cană de metal. Incidentul a avut loc joi, când copiii erau la prânz.

Între timp, şi alţi părinţi confirmă că femeia insultă micuţii cu expresii urâte şi îi sperie că le va lipi ochii cu clei dacă nu vor dormi la amiază. Directorul grădiniţei a negat toate acuzaţiile, dar a eliberat din funcţie educatoarea.

Elena Braghiş povesteşte că, joi, în timp ce copiii luau masa, careva dintre ei ar fi râs, iar educatoarea fiind cu spatele nu a observat cine se amuza. Ulterior, Lidia Osman s-a apropiat de fiul Elenei, i-ar fi luat cana cu chefir, a aruncat produsul pe podea şi a lovit micuţul în frunte.



"Seara când să-l culc întâmplător, nu văzusem sub păr, l-am băit, l-am gătit şi întâmplător l-am atins şi el spune: "Au, mă doare". Mă uit, da ce-i acolo, când văd vânătaie şi am văzut că e umflat, acolo era un cheag de sânge", a spus mămica lui Răzvan, Elena Braghiș.



Răzvan, fiul Elenei Braghiş, spune că educatoarea îi sperie că le va pune injecţie sau că le va lipi ochii cu clei dacă nu vor dormi.



"-Strigă la voi? -Da, strigă! -Cum vă numeşte? -Drac, bou, drac de copil. Ne spune, cine nu doarme, punem injecţie. "



Părintele susţine că educatoarea obișnuiește să consume alcool în timpul orelor de muncă.



"A mai fost găsită o sticlă de vin sub pat la grădiniţă sau cazul că a fost găsită dormind. Eu mă duc să-mi iau copilul şi o văd că ea doarme", a spus mămica lui Răzvan, Elena Braghiș.



Despre comportamentul agresiv al educatoarei ne-a spus şi colega Lidie Osman.



"Cam agresiv se comportă cu ei, vorbeşte urât cu ei. Momentul care s-a întâmplat cu cana ceea nu ştiu, eram în dormitor şi am auzit o pocnitură POC şi băiatul a început deodată a plânge", a spus dădaca, Victoria Chiosa.



Părinţii spun că micuţii sunt speriaţi şi nu mai vor să meargă la grădiniţă.



"Venim cu dânsul la grădiniţă, zi de zi, prima întrebare de acasă până la lucru: Dar cine azi o sa fie? Venind în grupă, o vedea, el cădea în isterică "Nu, ia-mă cu tine acasă!"



"Copilul vorbea foare urât, spunea că copiii sunt nişte draci. Întrebam, cine îţi spune asta? - Educatoarea."



"Când îi doamna Lidia, tragedie pur şi simplu plânge de parcă.. Doamne. O vede şi atâta tot. Parcă ar vedea cum spune ea: sunteţi nişte draci."



Educătoarea Lidia Osman nu a fost de găsit pentru a comenta aceste acuzaţii. Totodată, după ce cazul a fost făcut public pe reţelele de socializare, directorul instituţiei i-a cerut să plece din funcţie.



"Iată poftim este ordinul de eliberare şi eu mai mult nu am ce comenta nimic şi lămurire este. Eu i-am spus să-şi dea demisia şi gata, scurt şi clar. Este adevărat că ea speria copii cu seringa?

-Nu ştiu, nu ştiu", a spus directorul grădiniţei nr.1 din Grătieşti, Ana Grosu.



La grădiniţa nr.1 din Grătieşti merg peste 100 de copii.