SCANDAL la o GRĂDINIȚĂ din Capitală. DOUĂ EDUCATOARE şi-au dat DEMISIA, după ce au fost criticate de părinţi

Scandal la grădiniţa numărul 177 din sectorul Ciocana al Capitalei. Cele două educatoare de la singura grupă rusă, unde sunt 31 de copii, au demisionat după ce unii părinţi s-au plâns de activitatea acestora. Restul părinţilor au venit la grădiniţă să le ceară socoteală mamelor nemulţumite, dar şi pentru a căuta o soluţie pentru copii.



"Mama are dreptul să se uite după propriul copil, dar nu după toţi. - Degeaba zâmbiţi, voi nu ştiţi care e problema. - Noi ştim care e problema, voi sunteţi inadecvaţi. Unde sunt dovezile pe care le-aţi înregistrat?"



Conflictul durează de mai bine de jumătate de an: unii părinţi critică educatoarele, alţii le ţin partea.



"Noi suntem mulţumiţi de educatore, ele sunt adecvate. Grupul de părinţi care vor să concedieze educatoarele i-au influenţat pe copii ca aceştia să facă dezordine în grupă", a spus Eduard Timuș, părinte.



Ei toate aceste şapte luni se găteau, căutau motive cu fiecare copil, făceau zgomote în grădiniţă. Veneau, ridicau vocea la educatoare, dar asta nu se permite. Şi încă în ochii copiilor noştri trînteau uşile ca îţi părea că iesă din balămale."



Pe de altă parte, cei patru părinţi nemulţumiţi susţin că micuţii lor ar fi fost bătuţi periodic.



"Educatoarele bat copii, iată care e situaţia. - Aveţi dovezi? - Da, dar o să le prezentăm Ministerului Educaţiei. - Dar ce faceau? - Ei îşi băteau joc de copii, aveau vânătăi, avem înregistrări audio", a spus Roman Cucu, părinte.



"Îşi băteau joc de ei, îi bateau. Pe copilul meu l-au lovit cu capul de masă şi a venit cu buza umflată. Mai este un părinte al cărui copil a avut comoţie. Mai este unul cu mâna ruptă."



Până la găsirea unei soluţii, copiii din grupă vor sta acasă. Directoarea grădiniţei spune că analizează dosarele unor candidaţi pentru a suplini funcţiile de educator rămase vacante.



"Noi suntem acum în derularea unei anchete de serviciu şi o să vedem care o să fie rezultatele. Direcţia Generală este informată. Educatorii, de când s-a început conflictul, au fost monitorizaţi sever, noi nu am avut încălcări", a menționat Lucia Cazacu, directoarea grădiniţei 177.



Responsabilii Direcţiei educaţie a primăriei susţin că nu cunosc cazul. Grădiniţa 177 din sectorul Ciocana este frecventată de 320 de copii.