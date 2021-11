SCANDAL la o grădiniță din Capitală. Două cadre didactice, acuzate de maltratarea unui copil. REACȚIA părinților și a Direcţiei Educaţie Chişinău

Scandalul a izbucnit la sfârşitul săptămânii trecute, după ce părinţii unui copil de 6 ani s-au plâns în presă că profesoara de muzică ar fi fost violentă, iar educatoarea, care a asistat la incident, nu a întreprins nimic. Părinţii şi-au retras copilul din instituţie, dar spiritele nu s-au calmat. Contactată telefonic, mama copilului care ar fi fost bătut a refuzat să ne ofere un interviu, dar a menţionat că băiatul ei frecventează o altă grădiniţă."El era lângă un băieţel şi a început să se bată, până la urmă s-au trântit jos, eu m-am ridicat repede de la pian, l-am luat din spate, l-am ridicat, copilul celălalt plângea", a spus profesoara de muzică.Educatoare grupei infirmă faptul că a fost martoră, deoarece ieşise din încăpere: "La momentul conflictului nu am fost prezentă cum a fost vehiculat. Am condus copii sus, în acele zece minute m-am coborât jos, am făcut toate cele ce se cerea, să deschid geamurile, să aerisesc sala de grupă"."A încălcat instrucţiunea vieţii şi ocrotirea copiilor, o mustrare aspră, clar că va fi lipsită de către sporul de performanţă. Va fi sub supravegherea noastră a comisiei de etică din instituţie şi a comisiei de anchetă, pe parcursul a acestor trei luni", a declarat directoarea instituției."Eu am întrebat copii cum s-a întâmplat totul. Ei au spus că profesoara a încercat pe ei să îi despartă, dar atunci când doi copii se trag de păr, aici pur şi simplu îi ei şi îi desparţi ca ei să nu să se lovească unul pe altul"."Copii nu au înţeles de ce ei s-au început a bate. Unica ce mi-a zis, mama ei chiar se băteau cu pumnii, acolo mamă şi el l-a muşcat şi a curs sânge"."Copilul chiar a venit acasă şi mi-a spus că a fost lovit cu pumnii"."Copilul respectiv îşi permitea să ia caietul şi să facă diferite figurine în caiet sau până să ajungă la dulap să lovească trei copii"."A fost realizată o şedinţă, în prezenţa mamei, pentru a identifica primar care este starea psiho-emoţională a copilului. Am mers în instituţia de învăţământ, am discutat cu cinci copii, în acea sală muzicală, copii martori au descris detaliat mai multe episoade, cap coadă cum s-a desfăşurat", a precizat Lili Maximenco, șef interimar al Centrului psiho-socio-pedagogic din Chişinău.Potrivit anchetei desfăşurate de Direcția Educație a Capitalei ceilalţi copii care au asistat la incident nu confirmă acuzaţiile la adresa cadrelor didactice. Mai mult, părinţii minorului au participat doar la o şedinţă din cele trei programate cu psihologul şi au evitat colaborarea cu ancheta.Grădiniţa numărul 108 din Capitală este frecventată de peste 300 de copii.