Scandal la o biserică din Flămânzeni. Oamenii sunt nemulțumiți de preot, care a pus lacăt la poarta sfântului lăcaș

Scandal la biserica din satul Flămânzeni, raionul Sângerei. Localnicii din Flămânzeni vor să schimbe preotul pe motiv că acesta nu ar avea grijă de lăcașul sfânt și ar fi stopat lucrările de reparație începute acum trei ani. Sătenii mai spun că părintele ar fi schimbat componenţa consiliului parohiei fără să-i anunțe. Așa că oamenii au făcut o adunare pentru a alege un nou consiliu. Preotul a ignorat solicitarea oamenilor şi a mai pus și lacăt la poartă, doar că localnicii au reușit să intre în curtea bisericii.Oamenii spun că scandalul a început odată cu lansarea lucrărilor de reparație a bisericii Adormirea Maicii Domnului. Atunci, localnicii au reușit să colecteze un milion de lei pentru a schimba cupola lăcașului, însă părintele Gheorghe Eșanu ar fi insistat ca el să gestioneze banii."Mi-au aruncat caietul din biserică, care lumea colecta banii şi a spus că banii trebuie să treacă prin biserică pentru reparaţia dată. Când am terminat de reparat cupola mare şi aceste 4 cupole mici, noi la o adunare a bisericii am spus că ne dăm într-o parte şi permitem ca părintele să facă mai departe singur"."O promis că merge cu construcția mai departe, că el împacă satul. El nu o făcut nimic. Lucrările s-au terminat și nu o întreprins niciun pas ca să împace poporul."Sătenii îl mai acuză pe preot că a schimbat ilegal componenţa consiliului bisericesc şi a pus în loc oameni care nici măcar nu sunt din Flămânzeni."De la 16 august a fost o adunare a satului, unde noi am cerut consiliu care nu ştiam, el a ales consiliu fără adunarea satului. A ales un consiliu care nimeni nu ştia, le-a luat buletinele şi a plecat la Chişinău, a făcut semnăturile cum a făcut, noi nu ştim"Sătenii sunt determinați să-l înlocuiască pe preot."La noi în biserică cu părere de rău au rămas numai lucruri proaste și rele, adică minciuna, vorba de rău, hula, bârfele.""Dorim dacă ne aude, să zicem ca el să fie schimbat, să fie înlocuit, să vină alt preot. Cred că e mai bine ca el să-şi ia inima în dinţi şi să se ducă, şi-a găsi el un loc pe placul lui o".Am încercat sa obținem o reacție din partea preotului Gheorghe Eşanu, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. Am fost în localitatea unde îşi are domiciliul: satul Mândreşti din raionul Teleneşti, dar nu el era acasă. Am sunat şi la Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Moldovei, Marchel, însă acesta a refuzat să discute cu noi și a întrerupt apelul. Am solicitat un comentariu și din partea primarului comunei Coşcodeni, din care face parte şi satul Flămânzeni, Liubovi Gobjilă, însă ea ne-a spus că nu vrea să se expună în acest caz.