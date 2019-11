SCANDAL LA LICEU din Străşeni. Motivul pentru care o profesoară este ignorată de elevi

O profesoară de biologie de la Liceu "Ion Vatamanu" din Străşeni este ignorată de elevi. Copiii refuză să frecventeze lecţiile ei, după ce aceasta a fost demisă în urmă cu un an şi jumătate şi restabilită în funcţie recent, printr-o hotărâre a Curţii de Apel.

Părinţii elevilor protestează față de decizia instanţei şi afirmă că dascălul nu este competent.



"- Aveţi ore acum?

- Da, am ore cu clasa 9 B.

- Şi unde sunt elevii?

- Elevii nu au venit la ore."



Mariana Cornogolub se confruntă cu această situaţie de două săptămâni. În mai 2018 a fost eliberată din funcţie pentru abuz psihic asupra elevilor. După ce şi-a demonstrat nevinovăţia, ea a revenit la ore. Acum, este nedumerită de protestul elevilor.



"Prima lecţie nu au venit elevii claselor a 9-a, în schimb elevii claselor a 6-a au venit. Clasa 9-a "D" a venit marţi, vineri n-au venit iarăşi. Vineri nu am avut nicio clasă care să vină la ore. Sigur că sunt într-o stare de stres", a spus Mariana Cornogolub, profesoară.



Directoarea liceului afirmă că motivul absenţei elevilor de la orele de biologie ţine de decizia lor şi a părinţilor lor care sunt nemulţumiţi de metodele de predare ale profesoarei.



"Am încercat cumva să colaborez cu doamna liniştit, echilibrat, dar doamna ignoră orice document venit de la Ministerul Educaţiei. Lucrează după un regulament al ei propriu. Doamna are un comportament abuziv faţă de elevi, faţă de profesori, faţă de părinţi", a zis Veronica Bodean, directoarea liceului Ion Vatamanu, Străşeni.



Şi psihologul liceului este îngrijorat de comportamentul profesoarei, care poate afecta negativ copiii.



"Dumneaei variază dintr-o extremă în alta. Ba e foarte binedispusă, corectă, binevoitoare şi dacă ceva nu-i convine sau nu o aranjează, dumneaei începe să fie abuzivă, începe să strige, să atace", a zis Carolina Şaitan, psiholog, liceul "Ion Vatamanu", Străşeni.



De când a revenit la ore Mariana Cornogolub, părinţii organizează proteste în faţa liceului pentru ca profesoara să nu le predea biologia copiilor lor.



”Doamna a început lecţiile cu telefonul să-i filmeze. Matale vii prima dată la lecţii, peste un an jumate, matale începi lecţia cu telefonul. Cam ce suntem noi aici, la teatru, la cinematograf?”



"Noi nu suntem mulţumiţi pentru metoda de predare care este. Copiii noştri au fost stresaţi în perioada anterioară."



Părinţii au depus mai multe plângeri la Direcţia Educaţie din Străşeni, care au fost şi în inspecţii la liceu.



"Am fost insultaţi, am fost filmaţi, am fost speriaţi, am fost numit KGB-ist. Până la urmă am convenit ca administraţia şcolii să găsească unele variante de a-i oferi post de muncă fără clasele respective unde nu este solicitată de părinţi şi de elevi", a declarat Ion Ampava, şef adjunct Direcţia de învăţământ Străşeni.



Directoarea liceului, împreună cu părinţii elevilor, au contestat decizia Curţii de Apel prin care profesoara a fost restabilită în funcţie şi aşteaptă un răspuns de la CSJ.