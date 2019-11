SCANDAL la Grătieşti. Mai mulţi locuitori ai comunei au ieşit la PROTEST. Oamenii se tem să nu rămână fără case

Scandal în comuna Grătieşti, din municipiul Chişinău. Mai mulţi locuitori au ieşit astăzi la protest pentru a cere sistarea activităţii unei întreprinderi de producere a betonului, din localitate.

Oamenii se plâng că emisiile industriale le contaminează fructele şi legumele, iar din cauza maşinilor de mare tonaj, care circulă în zonă, apar fisuri în pereţii caselor din preajmă. Pe de altă parte, reprezentanţii întreprinderii resping toate acuzaţiile.

Totuşi, specialiştii de la Agenţia de Mediu ar urma să viziteze întreprinderea, pentru a preleva noi probe privind nivelul de poluare.

Oamenii care locuiesc în preajma întreprinderii de producerea a betonului, din Grătieşti spun că gardurile şi casele le sunt pline de fisuri, iar copacii sunt acoperiţi cu un strat gros de praf alb, tot anul.

Astăzi, oamenii au ieşit în stadă, pentru a cere închiderea fabricii, care activează în localitate de 10 ani:

"Suntem afectaţi. În primul rând, pulberea de ciment, gălăgia, circulaţia lor intensă. Mai ales mijloace de transport destul de mari, noi nu putem trece personal, chiar şi cu copii. Am scris petiţii la toate organele, care să vină să ne soluţioneze problema, am primit doar refuzuri".

"Majoritatea au bronșită cronică. Sunt chiar copii depistaţi asmatici, alergici din câte am înţeles. În baza analizelor se spune că toate bolile vin de aici, de la poluare".



"Eu mănânc o nucă în două cu gazul, o căpșuna, tot cu gaze. Vara mi-au venit nepoţii, eu i-am hrănit cu cireşe şi căpşune cu gaze şi ciment".



Oamenii se mai plâng că nu pot dormi din cauza gălăgiei şi nu pot bea apă din fântâni, deoarece şi acelea ar fi infectate.

Totuşi, cea mai mare frică a oamenilor este de a rămâne fără case, din cauza fisurilor: "Repar de două ori pe an şi rezultatul e tot acelaşi, nu ai cu cine vorbi!"



Contrar acuzaţiilor aduse de localnici, reprezentanţii întreprinderii spun că respectă toate legile în procesul tehnologic şi neagă faptul că emisiile de la fabrică ar fi nocive pentru ecologia din preajmă.



"Am reparat drumul respectiv, din resurse proprii, am achiziţionat o autospecială, care curăţă drumul în fiecare dimineaţă. Am pus o ţeavă care umezeşte drum, şi respectiv iarăşi se mătură, ca să nu se ridice praful sus", a declarat Aliona Balan, reprezentanta întreprinderii.



Contactaţi telefonic, reprezentanţii Agenţiei de Mediu au declarat că ultimile verificări la întreprindere au avut lor anul trecut. În urma expertizei, aceştia au constat o abatere de la norme, iar nota informativă a fost expediată Inspectoratului pentru Protecţia Mediului.



"Rezultatele noi le avem următoarele: supranormativ de 1,5 ori. Deci este depăşit normativul.Trebuie încă odată de ieşit la faţa locului, împreună cu inspectorii, încă odată de inspectat, de văzut ce mai au ei acolo", a punctat Arcadie Leahu, şeful laboratorului Agenţiei de Mediu.



Întreprinderea urma să fie sancţionată de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. Am încercat să aflăm cum au acţionat responsabilii, însă aceştia ne-au declarat că vor veni mai târziu cu un răspuns la subiect.