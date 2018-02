Scandal la grădinița din Florești: Angajații instituției folosesc cantina pentru a pregăti MESE DE POMENIRE

Scandal la grădinița din Rădulenii Vechi, raionul Florești. Un grup de părinți acuză angajații instituției de faptul că lasă des copiii fără supraveghere și folosesc blocul alimentar pentru a pregăti bucate pentru mese de pomenire și zile de nașteri.

Conducerea instituției neagă acuzațiile. Poliția a inițiat o achetă în acest caz.

Oxana Cazac spune că acum o săptămână fiica ei de patru ani, a plecat singură acasă fără ca educatoarea să o observe. Iar când a revenit la grădiniță pentru a cere explicație angajaților, femeia a depistat că copiii erau lăsați fără supraveghere, iar educatorii sărbătoreau ziua de naștere a directoarei, în blocul alimentar.



"Foarte urât din partea lor. Copulul meu a venit acasă, dezbrăcat. Două zile a avut febră. A parcurs mai multe străzi. Cine răspundea de copilul meu dacă se întâmpla ceva cu el?", a spus locuitoarea satului Rădulenii Vechi, Oxana Cazac.



Rudele fetiței au depus o plângere la poliție. Mai mult, ele susțin că după cele întâmplate micuța are nevoie de asistență psihologică.



Totodată unii părinți se arată nemulțumiți de faptul că directoarea instituției a angajat-o pe nașa sa, care nu are pregătirea necesară, în calitate de educator în grupa preșcolară.



"Nu fac față programului, copii nu sunt pregătiți, nu au o bază bună din grupa pregătitoare, sistemul educational nu este respectat.Unii sunt incompetenți pentru funcția pe care o ocupă. Administrația publică este la curent cu toate încălcările, primarul le acoperă. Sunt încălcări mari și nu de azi în acestă grădiniță."



Mai mult, recent un grup de părinți și un consilier au depistat că în blocul alimentar al grădiniței se gateau bucate pentru o masă de pomenire.



"Primarul era la o sesiune în Chișinău, eu ca și consilier am reacționat. Am venit aici, întradevăr se făceau pregătiri de înmormântare. Erau luminile aprinse, pârjoalele erau pe pervaz", a spus consilierul din consiliul local Rădulenii Vechi, Oleg MAxian.



Directoarea grădiniței neagă că în blocul alimentar al instituției s-ar pregăti bucate pentru alte ceremonii.

Ea, însă, a recunoscut că a permis angajaţilor săi să depoziteze produsele alimentare care urmau să ajungă pe masa de pomenire. Cât despre copilul care a părăsit instituția fără să fi fost observat de educatori, Valentina Brusciuc susține că e doar un gest de neatenție din partea educatoarei.



Primarul spune că va iniţia o anchetă.



"Legea nu permite ca în grădiniță să fie aduse alimentație, produse străine, chiar și să intre cineva străini nu se permite.este o încălcare. Dar nouă ne trebuie să investigăm cazul, ca să vedem cum a fost", a spus primarul satului Rădulenii Vechi, Iurie Radu.



Inspectoratul de Poliție din Florești examinează plângerile depus de părinți. Grădinița din Rădulenii Vechi este frecventată de aproximativ 50 de copii.