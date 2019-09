SCANDAL LA GĂGĂUZ-GAZ. Angajaţii filialei din Comrat ar fi pus pe roate o schemă de extorcare a banilor de la consumatori

Angajaţii filialei din Comrat a "Găgăuz - Gaz" au pus pe roate o schemă de extorcare a banilor de la consumatori. Ei le spuneau că au avariat contorul de gaz, îi speriau că vor plăti amenzi mari, iar apoi le promiteau că problema poate fi soluţionată în schimbul unei sume de bani.

Acuzaţiile vin din partea activistului mişcării StopHam, Iurii Sacalî, care se declară victimă al acestor angajaţi.

Drept dovadă este şi filmuleţul postat de el pe Facebook din care se vede şi se aude că muncitorii i-au cerut 20 de mii de lei în schimbul remedierii problemei. Cazul s-a soldat cu o anchetă internă şi demisia conducerii "Găgăuz - Gaz".

Activistul Iurii Sacalî susţine că totul a începutu la sfârşitul lunii martie, când angajaţii filialei din Comrat a "Găgăuz - Gaz" au venit la el acasă şi au luat contorul de gaz pentru verificări.



"Muncitorii de la "Găgăuz-Gaz" au demontat contorul de gaz în lipsa mea. Nu aveau niciun drept să facă acest lucru, pentru că în acte proprietarul casei sunt eu. Ei mi-au falsificat semnătura, au luat contorul şi au plecat", a declarat Iurii Sacalî activist StopHam.



Ulterior, angajaţii l-au chemat la discuţii, însă pentru că era plecat din oraş, în locul său s-a dus fratele lui. Reprezentanţii Găgăuz - Gaz l-au acuzat pe Iurii Sacalî de furt de gaz şi l-au ameninţat că va trebui să plătească o amendă grasă. Fratele acestuia a filmat întreaga discuţie.



"Noi am găsit metoda dumneavostră de furt. Nu ne interesează.

- Noi trimitem contorul tău de gaz şi o să primeşti o amendă de 70-80 de mii de lei. O să-ţi taie tot. Dar aşa te duci şi repede plăteşti.

- Acum cât trebuie să plătesc?

- Cea mai bună variantă este să plăteşti 20 de mii şi eu voi încerca şi voi face tot ce trebuie."



Indignat de cele auzite, Iurii Sacalî, s-a dus să discute personal cu angajaţii. Însă, aceştia au negat acuzaţiile de estorcare de bani şi au chemat poliţia.



"- Aţi făcut expertiză?

- Fără expertiză când sunt încălcări vizibile.

- Aţi stabilit acest lucru fără expertiză?

- Da şi este legal."



La final, activistul s-a ales şi cu o amendă de 400 de lei din partea poliţiei pentru huliganism. Însă, acest lucru nu l-a oprit pe bărbat. El a scris o cerere la poliţie şi la Centrul Anticorupţie din Comrat, pe numele angajaţilor. Însă, autorităţile nu au constatat încălcări. Ulterior, Iurii Scalî a scris o plângere şi la MoldovaGaz, dar şi la Centrul Naţional Anticorupţie din Chişinău.



"Eu am aşteptat atât de mult pentru că trebuia să vină răspunsul din partea MoldovaGaz, unde ne-am adresat. În răspunsul primit se menţionează că Găgăuz Gaz i se respinge în pornirea unei cauze din lipsă de probe. Cei de la Găgăuz Gaz au fost atât de neoriginali încât tuturor le invocau acelaşi lucru."



În tot acest timp, activiștii au găsit şi alte persoane care s-au confruntat cu aceeaşi problemă.



"Au scos contorul de gaz pentru verificări şi au început să spună că acolo sunt zgârieturi.

Mi-au spus să semnez peste tot. Eu am semnat pentru că ştiu că nu am furat. Ei au depistat că acolo ar fi o gaură pe ţeava de gaz."



"Pentru ce v-au aplicat amendă? Pentru că au găsit zgârieturi în interiorul contorului."



La sfârșitul lunii august „Moldovagaz” a inițiat o anchetă internă împotriva conducerii „Găgăuz-Gaz". Drept urmare, directorul filialei din Comrat a furnizorului de gaz, Alexandru Dulgher, şi-a dat demisia. La fel a făcut şi celălalt angajat implicat în schemă, Andrei Mihailov. Cel din urmă a scris pe facebook că a decis să plece pentru că decizia celor de la MoldovaGaz nu va fi în favoarea sa.