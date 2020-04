Scandal la cimitirul "Sfântul Lazăr" din Capitală. Rudele unei răposate au stat cu mortul la poartă

Interdicţia a venit de la slujitorul mănăstirii de pe teritoriul cimitirului, iar discuţia dintre cei doi a fost filmată de cei care au participat la înmormântare."- Este creştinul meu, l-am spovedit, l-am împărtăşit, nu am voie să-l înmormîntez?- Rânduiala o faceţi acasă.- Cimitirul al cui este?- Preoţii care vor să intre au fost anunţaţi de firma Ritus sâmbătă la ora 08:00 că nici un preot nu are voie.""Rudele răposatului au coborât, au prezentat actele. Şi le-a fost comunicat că preotul, adică eu, nu are voie să intre în cimitir.""- Dvs. trebuie să-mi garantați că nu mai faceţi alte rânduieli, ceea ce au făcut ieri şi alţii, iar preoţii săreau gardurile.- Este poliţie, fiecare o să răspundă pentru sine.""Bănuiesc este un monopol sau se încearcă a face monopol asupra acestor situaţii şi îmi pare rău că noi, slujitorii Domnului, am ajuns în aceste zile..să ne certăm la poarta cimitirului.""Trebuie să scrie un demers pentru asigurare. Noi am ieşit în întâmpinarea preoţilor, ca să nu fie haos, erau mulţi dintre cei care se ascundeau cu înmormântarea, veneau la cimitir şi săvârşeau alte ceremonii, ridicau la morminte de Paştele Blajinilor.""Nu am interzis niciodată, rudele pot veni la cimitir cu mortul şi cu preotul pe care îl doresc. Chiar dacă e vorba de o concurenţă între preoţi, ar trebui să fie una loială ca şi între alţii."Solicitat să comenteze situaţia, secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, susţine că pentru cimitirele din Capitală, în zilele de sâmbătă, duminică şi luni, unii preoţi au făcut regulamente interne, pentru a evita situaţiile în care preoţii veniţi la înmormântări sfinţesc şi alte morminte, la solicitarea enoriaşilor.